Киноафиша Москвы Кинотеатры Бульвар

Бульвар

Москва
Адрес
г. Москва, б-р Дмитрия Донского, 1, ТРЦ «Северное сияние», 2 этаж
Метро
Бульвар Дмитрия Донского Улица Старокачаловская Лесопарковая
Телефон

+7 (495) 647-49-49 / бронирование

ТРК
Расположен в ТРЦ «Северное сияние»
О кинотеатре

Кинотеатр «Бульвар» — это пять интересных и комфортабельных залов, каждый из которых имеет свою особенность. У нас всегда актуальный репертуар, качественное современное цифровое оборудование и гибкая ценовая политика, делающая поход в кино доступным для любой категории зрителей.

Уникальный современный дизайн кинотеатра и оригинальность залов создают позитивную и благоприятную атмосферу, а также придают хорошее настроение всем нашим гостям. На территории просторного фойе находится кинобар и игровая зона с настольным теннисом.

Приватные VIP-лаунжи в кинотеатре «Бульвар»:

4 уютные комнаты с диванами вмещают до 12 человек. В каждом лаунже: лазерный проектор, премиальная звуковая система, широкий выбор медиа-контента, уединённая обстановка. 

Идеально подходят для:

— просмотра любимых фильмов,
— романтических свиданий,
— игры в Sony PlayStation 5 (лаунж № 2) и Sony PlayStation 4 Pro (лаунж № 3),
— просмотра спортивных трансляций (футбол, хоккей, бои без правил и др.),
— презентаций и деловых встреч,
— съёмок тиктоков, стримов (есть кольцевая лампа),
— праздников в кругу друзей,
— детских праздников,
— девичников и мальчишников небольшой компанией,
— игр в настольные игры.

Напитки и закуски вы можете купить в кинобаре, а также принести с собой.

Бар
Расположен в ТЦ
Игровая зона
Wi-Fi
VIP
Диваны
Парковка
6.5 Оцените
57 голосов
Отзывы о кинотеатре
bzhu4ka-008 21 января 2017, 11:43
Обожаю этот кинотеатр!!! С начала открытия ходим с друзьями, и он только расцветает! Самое классно в нем - различие залов, например, в Поляну можно… Читать дальше…
masterneil22 15 февраля 2024, 01:28
Отвратительнее похода в кино в своей жизни ещё не было. Это первый раз. Зал под названием Сквер. Как только мы зашли в зал, играла громкая музыка,… Читать дальше…
Скидки в кинотеатре
День рождения в кино

В день рождения билет в кино - бесплатно! Действует при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Детский билет

В кинотеатре действуют специальные цены для детей.Подробнее о детском билете можно узнать в кассе кинотеатра. Действует только на фильмы 0+, 6+ и 12+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Утренние сеансы сниженным ценам

С понедельника по четверг на сеансы до 11:45 стоимость билета в кино снижена. Подробности узнавайте в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Москвы
Новости кинотеатра Новости кинотеатра в нашем канале Телеграм
В ограниченный прокат вышел фильм «Странник»
В ограниченный прокат вышел фильм «Странник» В ограниченный прокат в кинотеатре «Бульвар» вышел фильм «Странник». Режиссеры Денис Колонтай, Иван Качалин и Дмитрий Глазовский работали над лентой в течение нескольких
23 ноября 2017 18:42
Все новости кинотеатра
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
