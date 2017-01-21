Кинотеатр «Бульвар» — это пять интересных и комфортабельных залов, каждый из которых имеет свою особенность. У нас всегда актуальный репертуар, качественное современное цифровое оборудование и гибкая ценовая политика, делающая поход в кино доступным для любой категории зрителей.

Уникальный современный дизайн кинотеатра и оригинальность залов создают позитивную и благоприятную атмосферу, а также придают хорошее настроение всем нашим гостям. На территории просторного фойе находится кинобар и игровая зона с настольным теннисом.



Приватные VIP-лаунжи в кинотеатре «Бульвар»:

4 уютные комнаты с диванами вмещают до 12 человек. В каждом лаунже: лазерный проектор, премиальная звуковая система, широкий выбор медиа-контента, уединённая обстановка.

Идеально подходят для:

— просмотра любимых фильмов,

— романтических свиданий,

— игры в Sony PlayStation 5 (лаунж № 2) и Sony PlayStation 4 Pro (лаунж № 3),

— просмотра спортивных трансляций (футбол, хоккей, бои без правил и др.),

— презентаций и деловых встреч,

— съёмок тиктоков, стримов (есть кольцевая лампа),

— праздников в кругу друзей,

— детских праздников,

— девичников и мальчишников небольшой компанией,

— игр в настольные игры.

Напитки и закуски вы можете купить в кинобаре, а также принести с собой.