Кинотеатр «Бульвар» — это пять интересных и комфортабельных залов, каждый из которых имеет свою особенность. У нас всегда актуальный репертуар, качественное современное цифровое оборудование и гибкая ценовая политика, делающая поход в кино доступным для любой категории зрителей.
Уникальный современный дизайн кинотеатра и оригинальность залов создают позитивную и благоприятную атмосферу, а также придают хорошее настроение всем нашим гостям. На территории просторного фойе находится кинобар и игровая зона с настольным теннисом.
Приватные VIP-лаунжи в кинотеатре «Бульвар»:
4 уютные комнаты с диванами вмещают до 12 человек. В каждом лаунже: лазерный проектор, премиальная звуковая система, широкий выбор медиа-контента, уединённая обстановка.
Идеально подходят для:
— просмотра любимых фильмов,
— романтических свиданий,
— игры в Sony PlayStation 5 (лаунж № 2) и Sony PlayStation 4 Pro (лаунж № 3),
— просмотра спортивных трансляций (футбол, хоккей, бои без правил и др.),
— презентаций и деловых встреч,
— съёмок тиктоков, стримов (есть кольцевая лампа),
— праздников в кругу друзей,
— детских праздников,
— девичников и мальчишников небольшой компанией,
— игр в настольные игры.
Напитки и закуски вы можете купить в кинобаре, а также принести с собой.
В день рождения билет в кино - бесплатно! Действует при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
В кинотеатре действуют специальные цены для детей.Подробнее о детском билете можно узнать в кассе кинотеатра. Действует только на фильмы 0+, 6+ и 12+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.