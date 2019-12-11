Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Балтика
Отзывы о кинотеатре Балтика
Отзывы о кинотеатре Балтика
Диана Басараба
11 декабря 2019, 20:44
Оценка
Ходила на Холодное сердце 2. Половину фильма не досмотрела из-за того что была пожарная эвакуция. Деньги за билет не вернули. Короче очень плохо.
11 декабря 2019, 20:44
1
0
Ответить
Диана Басараба
11 декабря 2019, 22:35
Оценка
Все исправили,деньги вернули
11 декабря 2019, 22:35
1
0
Ответить
Лана Андреева
27 апреля 2021, 22:45
Оценка
Шикарно посмотрела фильм Земля кочевников в VIPзале ,просто огромное удовольствие,удобные кресла сподушечками под спину!!
27 апреля 2021, 22:45
1
0
Ответить
marinamakurova
11 февраля 2023, 21:02
Оценка
Очень понравился фильм. И посмеялись и есть о чем задуматься. Актерский состав просто изумительный!!!
11 февраля 2023, 21:02
0
0
Ответить
Олег Олег
8 октября 2023, 12:36
В третьем кинозале звук ужасен, вы сами хоть слушали? Спереди справа один канал гораздо громче остальных, режет слух, тут дети, им больно, примите меры!
8 октября 2023, 12:36
0
0
Ответить
yana18belova
25 февраля 2024, 00:38
Оценка
Было очень душно а зале, плохо работает вентиляция. Также звук был не очень качественный – как будто не из всех колонок звук шел и сам по себе был каким-то плоским, как из телевизора
25 февраля 2024, 00:38
0
0
Ответить
Perfect blue
12 ноября 2024, 16:27
Оценка
🙌
12 ноября 2024, 16:27
0
0
Ответить
