Киноафиша Москвы Кинотеатры Балтика

Балтика

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Сходненская, 56, ТРЦ «Калейдоскоп»
Метро
Сходненская
Телефон

+7 (495) 145-94-95 / бронирование

Расположен в ТРЦ «Калейдоскоп»
О кинотеатре

Кинотеатр Балтика находится на 3 этаже ТРЦ «Калейдоскоп» вблизи станции метро Сходненская. Это современный кинокомплекс, в котором демонстрируются фильмы в 2D и 3D форматах.

Здесь открыто восемь кинозалов, оборудованных инновационной техникой и системами климат-контроля. VIP-зал здесь небольшой, уютный, максимально комфортный, с отдельной зоной бара и гардеробом. Широкие экраны, современные проекторы, мягкие эргономичные кресла и зоны повышенной комфортности позволят зрителю насладиться высоким качеством отдыха и кинопросмотра.

В фойе оборудован кинобар с различными напитками, вкусным попкорном, а также просторное кафе.
Особенность кинотеатра «Балтика» в Москве в том, что здесь часто проводятся различные конференции и другие мероприятия.

Расписание сеансов в кинотеатре Балтика
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
16:50 от 720 ₽ ...
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
Сегодня 1 сеанс
23:05 от 720 ₽ ...
Затерянное место
Затерянное место
Сегодня 1 сеанс
23:30 от 399 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 1 сеанс
10:35 от 480 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Диана Басараба 11 декабря 2019, 20:44
Ходила на Холодное сердце 2. Половину фильма не досмотрела из-за того что была пожарная эвакуция. Деньги за билет не вернули. Короче очень плохо.
Лана Андреева 27 апреля 2021, 22:45
Шикарно посмотрела фильм Земля кочевников в VIPзале ,просто огромное удовольствие,удобные кресла сподушечками под спину!!
«Нелюбовь» возвращается в кинотеатры
«Нелюбовь» возвращается в кинотеатры С 21 февраля драму «Нелюбовь» Андрея Звягинцева можно снова увидеть на больших экранах. Тяжелая и пронзительная кинолента рассказывает о паре, переживающей мучительный развод. Супруги
21 февраля 2018 18:37
В Москве открываются «Парижские сезоны»
В Москве открываются «Парижские сезоны» 23 октября в Москве стартует 6-ой кинофестиваль «Парижские сезоны», организованный компанией «Les Saisons Parisiennes films». Площадкой станет кинотеатр
10 октября 2017 16:10
Фильмы в кинотеатре Балтика

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
16:50 от 720 ₽
Женщина в чёрном. Невеста дьявола ужасы, триллер 2025, Индонезия
2D
23:05 от 720 ₽
Затерянное место ужасы, триллер 2024, США
2D
23:30 от 399 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
