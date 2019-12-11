Кинотеатр Балтика находится на 3 этаже ТРЦ «Калейдоскоп» вблизи станции метро Сходненская. Это современный кинокомплекс, в котором демонстрируются фильмы в 2D и 3D форматах.

Здесь открыто восемь кинозалов, оборудованных инновационной техникой и системами климат-контроля. VIP-зал здесь небольшой, уютный, максимально комфортный, с отдельной зоной бара и гардеробом. Широкие экраны, современные проекторы, мягкие эргономичные кресла и зоны повышенной комфортности позволят зрителю насладиться высоким качеством отдыха и кинопросмотра.

В фойе оборудован кинобар с различными напитками, вкусным попкорном, а также просторное кафе.

Особенность кинотеатра «Балтика» в Москве в том, что здесь часто проводятся различные конференции и другие мероприятия.