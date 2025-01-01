Меню
ТРЦ «Калейдоскоп»

ТРЦ «Калейдоскоп»
Адрес
г. Москва, ул. Сходненская, д. 56 
Метро
Сходненская
Телефон

+7 (495) 909-93-39 / администрация

ТРЦ «Калейдоскоп» – это новый четырехэтажный многофункциональный торгово-развлекательный центр, расположенный в Северо-Западном округе Москвы, в районе «Южное Тушино», в пешей доступности от станции метро «Сходненская». 

На территории торгово-развлекательного центра «Калейдоскоп» можно найти множество различных бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов («Снежная Королева», Adidas, Gap, Marks&Spencer, Accessorize, Charuel, Finn Flare, Incity, Weekend, Mothercare, Alba, Mascotte, DIM, Gerry Weber, Glenfiend, Monica Ricci, Lady & Gentleman City, Nice Connection, Teorema, O'Stin, Woolstreet, «Бюстье», «Дефиле», Essere, Basconi, Carlo Pazolini, Kanz, Kapricci, Respect, Tervolina, «Эконика», O’STIN, Carlo Pazolini, «ТЕРВОЛИНА», «ТВОЕ», ALBA, Chester, Mothercare, HENDERSON, MEXX, Caterina Leman, Mango, Benetton, Levi’s, GLENFIELD, ECCO, Reserved, Intimissimi, Calzedonia, buono, D-Style, Incanto, WOMEN SECRET, H&M, «Шантимэль», lady & gentleman CITY, Teorema Officewear, Silver & Silver, LOVE REPUBLIC, MILANA, «Магия Детства», Imaginarium, Charuel, Fissman, А.в.е; Kari, Basconi, U.S. Polo Assn, Cozy Home, Perfetta, Vangold, Crocs, Elena Shipilova, The Windsor Knot, Pepen, THOMAS MUNZ, «Натали Турс», Langery, Bork, Silver Fusion, Lusio, Jasper Conran, Fenice, «Эстель Адони», PUR PUR, Gerry Weber, Berconty, Mileedi, La Goar, U LIKE IT SHOP, Verezo и др.), фирменные магазины техники (Redmond и др.), салоны сотовой связи («Связной», «МТС», «Мегафон» и др.), магазины парфюмерии и кометики (L'Occitane, Lush, «Ив Роше», «Л'Этуаль» и др.), ювелирные салоны и магазины часов («ТаймАвеню», Pandora, «Адамас, «Московское время», «Бронницкий ювелир», «Магия золота, Valtera, «Московский ювелирный завод» и др.), магазины подарков и аксессуаров («Мелочи жизни», «Красный куб» и др.), центр фотоуслуг «Фотопроект», книжный бутик сети «Книжный Лабиринт», интернет-магазин игрушек «IQTOY.Правильные игрушки», «Студия маникюра Лены Лениной», магазины Expert Professional, C-Store, MBar.ru, Passport, а также магазин табака Tabaccos, аптека, салон оптики «Очкарик», зоомагазин Cats&Dogs, салон красоты «Триумф», солярий, студия дизайна бровей Brows Lab, фотоуслуги, химчистка, туристическое агентство, отделения банков «Сбербанк», «Ситибанк» и банкоматы («Сбербанк», «Альфа-банк» и др.). 

Кроме того, в ТРЦ «Калейдоскоп» функционируют фитнес-клуб «Территория фитнеса», боулинг-центр, фитнес-центр, ледовый каток, развлекательный клуб «Космик» (боулинг, бильярд, ресторан и др.), детский центр Fun City, спортивный супермаркет «Спортмастер», супермаркет детских товаров «Детский мир» и многозальный кинотеатр «Балтика». 

Также в торгово-развлекательном центре расположены магазин электроники и бытовой техники «М.Видео», продуктовый супермаркет «Перекресток» и «Ресторанный дворик», где каждый посетитель сможет найти кафе или ресторан по своему вкусу («Макдональдс», «Крошка-Картошка», «Теремок», Sbarro, KFC, Burger King, «Воккер», кафе и рестораны Starbucks, «Кофе Хауз», «Шоколадница», BUBBLE MANIA, Dunkin Donuts, Tutti Frutti, «Ливан Хаус», «ДжонДжоли», «Кофейная Кантата», пивной ресторан «Колбасофф» и др.). 

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Калейдоскоп» есть круглосуточная автомобильная парковка на 993 машиномест и автомойка. 
Стоимость паркинга:
В период с 08.00 (текущих суток) до 02.59 (следующих суток) бесплатно за пребывание на парковке в течение первых 30 минут,
50 рублей за пребывание на парковке в течение 1-го часа после льготного периода,
100 рублей за любой промежуток времени в течение каждого последующего часа парковки.

В период с 03.00 (текущих суток) до 07.59 (текущих суток) 100 рублей за любой промежуток времени в течение каждого часа парковки. 

Адрес: 
Как добраться? 
Добраться до ТРЦ «Калейдоскоп» можно следующим образом: 

1. Пешком от станции метро «Севастопольская» (100 метров) 

2. Пешком от станции метро «Планерная» (1300 метров) 

3. От станции метро «Планерная» до остановки «ст. м. Сходненская» 

  • на автобусах № 43, 96, 267, 678, Т
  • на маршрутном такси № 702м 

4. От станции метро «Речной вокзал» до остановки «ст. м. Сходненская» 

  • на автобусе № 199 
  • на маршрутном такси № 176м 

5. От станции метро «Митино» до остановки «ст. м. Сходненская» 

  • на маршрутных такси № 267м, 702м 

6. От станции метро «Сокол» до остановки «ст. м. Сходненская» 

  • на трамвае № 6 

7. От станции метро «Тушинская» до остановки «ст. м. Сходненская» 

  • на маршрутном такси № 568м 

Режим работы 
Магазины и фудкорт ТРЦ «Калейдоскоп»: 10.00 – 22.00; 
Супермаркет «Перекресток»: 10.00 – 00.00; 
Кинотеатр «Балтика»: 09.00 – 01.00; 
Фитнес-клуб «Территория фитнеса»: пн – пт: 07.00 – 00.00, сб, вс: 09.00 – 23.00; 
Развлекательный клуб «Космик»: пн – пт: 14.00 – 05.00, сб, вс: 11.00 – 05.00; 
Каток: 10.00 – 22.00; 
Пивной ресторан «Колбасофф»: 12.00 – 00.00. 

