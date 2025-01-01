Меню
Балтика
Кинотеатр Балтика (Москва)
Кинотеатр Балтика (Москва) на карте
2.1
км
Каро 4 Нева
Беломорская / Речной вокзал
5
3.1
км
Киномакс Водный
Водный стадион
5
3.4
км
Кронверк Синема Вэйпарк
71 км МКАД, 16а, ТРК «Вэйпарк»
5
3.4
км
Киносфера IMAX
Правобережная, 1б, ТРЦ «Капитолий Ленинградский»
5
4.4
км
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Балтийская / Войковская
5
4.7
км
Каро 6 Щука
Щукинская
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
На деревню дедушке
Мой папа - медведь
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
