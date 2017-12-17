Кинотеатр «Синема Парк DELUXE» расположен вблизи станции метро Войковская, в торговом центре «Метрополис».

Особенность дизайна этого кинотеатра заключается в том, что интерьер стилизован под зону курортного отдыха — на стенах висят большие фотографии с видом на Майами. Современный стиль хай-тек позволит вам расслабиться и отвлечься от суеты повседневной жизни.

В кинотеатре «Синема Парк DELUXE» в Москве имеется 13 зрительных залов повышенной комфортности, общее количество мест - более 2590. Каждый зал оснащен современной звуковой системой DolbyDigitalSurround EX. В десяти кинозалах установлена цифровая система Real D 3D.

Два VIP-зала рассчитаны на 32 зрителя. Посетители, которые ценят особый комфорт, будут отдыхать на кожаных диванах при просмотре фильмов. В этих залах можно воспользоваться услугами официантов, которые будут рады обслужить гостей во время сеанса.