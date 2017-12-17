Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»

Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»

Москва
Адрес
г. Москва, Ленинградское шоссе, 16а, ТЦ «Метрополис»
Метро
Балтийская Войковская
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Позвонить
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном
Сеть
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТЦ «Метрополис»
О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Парк DELUXE» расположен вблизи станции метро Войковская, в торговом центре «Метрополис».

Особенность дизайна этого кинотеатра заключается в том, что интерьер стилизован под зону курортного отдыха — на стенах висят большие фотографии с видом на Майами. Современный стиль хай-тек позволит вам расслабиться и отвлечься от суеты повседневной жизни.

В кинотеатре «Синема Парк DELUXE» в Москве имеется 13 зрительных залов повышенной комфортности, общее количество мест - более 2590. Каждый зал оснащен современной звуковой системой DolbyDigitalSurround EX. В десяти кинозалах установлена цифровая система Real D 3D.

Два VIP-зала рассчитаны на 32 зрителя. Посетители, которые ценят особый комфорт, будут отдыхать на кожаных диванах при просмотре фильмов. В этих залах можно воспользоваться услугами официантов, которые будут рады обслужить гостей во время сеанса.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
VIP
Пандусы
7.8 Оцените
1758 голосов
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
TheatreHD: Курентзис: Милосердие Тита
TheatreHD: Курентзис: Милосердие Тита
Сегодня 1 сеанс
19:30 от 1000 ₽ ...
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
21:35 от 670 ₽ ...
Балерина
Балерина
Сегодня 3 сеанса
15:40 от 570 ₽ 16:40 от 570 ₽ 23:50 от 670 ₽ ...
Бой 2
Бой 2
Сегодня 1 сеанс
20:00 от 670 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре
Iuliia Voronina 17 декабря 2017, 13:30
Здравствуйте! А почему нет расписания фильмов на четверг, пятницу и субботу?
Egor Ermilow 22 февраля 2018, 22:08
Ужасный кинотеатр! Пришли на сеанс 22 февраля к 20:55, а кинотеатр отменил сеанс из-за того, что было продано мало билетов. Нам просто за 2 минуты до… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
1758 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости кинотеатра Новости кинотеатра в нашем канале Телеграм
В Объединенной сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» пройдет ретроспектива фильмов Ингмара Бергмана
В Объединенной сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» пройдет ретроспектива фильмов Ингмара Бергмана 11-15 апреля 2018 года в восьми кинотеатрах Объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» пройдет ретроспектива фильмов Ингмара Бергмана. Ретроспектива приурочена к
Написать
2 апреля 2018 18:31
Появились билеты на фильм «Зови меня своим именем»
Появились билеты на фильм «Зови меня своим именем» Стало известно расписание показов в Москве и Санкт-Петербурге фильма «Зови меня своим именем», который пройдет в рамках фестиваля AMFEST. Фильм - история внезапного романа, возникшего
Написать
10 октября 2017 18:08
Все новости кинотеатра

Фильмы в кинотеатре Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20 чт 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27 чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3 чт 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
TheatreHD: Курентзис: Милосердие Тита опера 2017, Австрия
2D
19:30 от 1000 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
21:35 от 670 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
15:40 от 570 ₽ 16:40 от 570 ₽ 23:50 от 670 ₽
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше