Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Отзывы о кинотеатре Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Отзывы о кинотеатре Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Новости
Торговый центр
Отзывы о кинотеатре Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Iuliia Voronina
17 декабря 2017, 13:30
Здравствуйте! А почему нет расписания фильмов на четверг, пятницу и субботу?
17 декабря 2017, 13:30
1
1
Ответить
Киноафиша.инфо
18 декабря 2017, 11:50
в ответ на сообщение
Iuliia Voronina от 17 декабря 2017, 13:30
Добрый день! Расписание обновится немного позднее.
Спасибо за ваш комментарий!
18 декабря 2017, 11:50
0
1
Ответить
Egor Ermilow
22 февраля 2018, 22:08
Оценка
Ужасный кинотеатр! Пришли на сеанс 22 февраля к 20:55, а кинотеатр отменил сеанс из-за того, что было продано мало билетов. Нам просто за 2 минуты до начала сеанса сказали, что его отменили, надо идти отстаивать очередь в кассы на возврат денег. Ужасное отношение к людям. Никогда больше не пойду в этот кинотеатр.
22 февраля 2018, 22:08
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
25 февраля 2018, 15:28
в ответ на сообщение
Egor Ermilow от 22 февраля 2018, 22:08
Добрый день. К сожалению, во многих кинотеатрах действуют такие правила. Спасибо за ваш отзыв.
25 февраля 2018, 15:28
0
0
Ответить
Оля Мордовец
23 сентября 2019, 22:28
Иногда бываем в кинотеатре и вечные проблемы со светом, начала фильма при свете, после окончания приходится выходить в темноте. Ужасное упущение в работе персонала
23 сентября 2019, 22:28
0
0
Ответить
nata.sonrisa
7 октября 2019, 22:57
Оценка
Это ужас! Пришли посмотреть фильм «джокер» начало заявлено в22:15, 37 минут мы смотрели рекламу!!! Запустили фильм только 22:52!! Я такую наглость не встречала еще! А когда несколько человек вышли написать жалобу иди вернуть деньги, еле еле вышел управляющий и промямлил «
так положено» больше никогда не поиду в этот кинотеатр! Цена/качество не соотвнствует СОВСЕМ!
7 октября 2019, 22:57
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Параглаз
3 комментария
Космик Щелковский
1 комментарий
Киномакс Солярис
8 комментариев
Дом кино
1 комментарий
Mori Cinema Кунцево
8 комментариев
Алмаз Синема Алтуфьевский
8 комментариев
Coperto-Cinema
2 комментария
Каро 6 Щука
8 комментариев
Космик Марьина Роща
7 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Спасибо за ваш комментарий!
так положено» больше никогда не поиду в этот кинотеатр! Цена/качество не соотвнствует СОВСЕМ!
Авторизация по e-mail