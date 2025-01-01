Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис» ТЦ «Метрополис»

ТЦ «Метрополис»

ТЦ «Метрополис»
Адрес
г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 4
Метро
Балтийская Войковская
Телефон

+ 7 (495) 660-88-88 (администрация)

ТЦ «Метрополис» - современный многофункциональный торговый центр, расположенный на Ленинградском шоссе Войковского района города Москвы в непосредственной близости от станции метро «Войковская».

В торговом центре «Метрополис» можно найти огромное количество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Gap, Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Kira Plastinina, «Снежная Королева», New Yorker, Marks&Spencer, H&M Adilisik, Orange, «Рандеву», Respect, «Пара Нога»с, Braccialini, «Экипаж», Woolstreet, «Бюстье», Intimissimi, Oxette, Calzedonia, Camel Active, Douglas Rivoli, Jennyfer, Principles, Tommy Hilfiger, Quiksilver, Ecco, Marc O’Polo, Elit Zakolka, Wittchen, Marmalato, Calvin Klein Jeans, Camaieu, Vitomin, Befree, Incity, Esprit, Manoukian, Mango, Oasis, Nike, Adidas, Le Coq Sportif, Kanz, Orby, Okaidi, «Скоро Мама», Beba Kids, «Весело Шагать», Petit Bateau, Early Learning Center, Barbie World, Energie, Campers и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», Ile de Beaute и др.), ювелирные салоны (Swarovski, Calzedonia, Pandora и др.), магазин подарков «Красный Куб», салоны связи («Евросеть», «Связной», «МТС», «Билайн» и др.), аптека, зоомагазин, салон красоты, мастерская «Секундочку», студия маникюра, студия дизайна бровей, комната матери и ребенка, ателье, дом быта, отделение банков («Ситибанк» и «Кредит Европа Банк») и банкоматы («Сбербанк», «Газпромбанк», «Кредит Европа Банк» и др.).

Кроме того, в ТЦ «Метрополис» для посетителей функционируют супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», гипермаркет бытовой техники и электроники «М.Видео», многозальный кинотеатр «Синема парк де Люкс», батутный центр «Атмосфера» (батуты, скалодром и др.), детский клуб RIBAMBELLE (дни рождения, кулинарные мастер-классы и др.), детский супермаркет «Детский мир», центр боулинга «Чемпион Боулинг», бильярд-клуб и современный развлекательный центр для детей сети CRAZY PARK.

Также в торговом центре работают продуктовый гипермаркет «Перекресток Гипер» и большая зона фудкорта, где каждый посетитель сможет найти ресторан или кафе по своему вкусу («Кофе Хауз», «Планета Суши», T.G.I. Friday’s, «Восточный базар», «Теремок», Starbucks, «Крошка- картошка», Sbarro, KFC, «Стардог!s», рестораны «IL Патио», «Шоколадница», TORRO GRILL, «Урюк», кафе «Чайхона №1» и др.).

Для удобства автовладельцев на территории торгового центра «Метрополис» имеется многоуровневый круглосуточный крытый паркинг на 1800 машиномест (первый час бесплатно), подземная платная автомобильная парковка на 1000 мест и автомойка.

Режим работы
Магазины и фудкорт ТЦ «Метрополис»: 10.00 – 23.00;
Гипермаркет «Перекресток»: 10.00 – 03.00;
Кинотеатр «Синема Парк»: пн – чт, вс: 10.00 – 02.30, пт, сб: 10.00 – 04.00;
Батутный центр «Атмосфера» (батуты, скалодром и др.): 10.00 –23.00;
Детский клуб RIBAMBELLE: 10.00 – 22.00;
Кафе «Чайхона №1»: пн – чт, вс: 10.00 – 03.00, пт, сб, праздничные дни: 10.00 – 05.30;
Ресторан TORRO GRILL: 11.30 – 00.00;
Ресторан «Урюк»: 11.00 – 00.00.

Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
