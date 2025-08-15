Меню
Кинотеатры
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»»
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»»
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
TheatreHD: Курентзис: Милосердие Тита
опера
2017, Австрия
2D
19:30
от 1000 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
21:35
от 670 ₽
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
15:40
от 570 ₽
16:40
от 570 ₽
23:50
от 670 ₽
Бой 2
боевик, приключения, триллер
2025, Индия
2D, SUB
20:00
от 670 ₽
Бухта Бэррона
криминал, драма, триллер
2024, США
2D
17:10
от 1300 ₽
21:25
от 670 ₽
Грузчик
боевик
2025, Индия
2D, SUB
19:00
от 670 ₽
Джульетта и Ромео
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
2D
14:40
от 570 ₽
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
ужасы, триллер
2025, Индонезия
2D
23:25
от 350 ₽
Жизнь Чака
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
2D
10:35
от 520 ₽
12:25
от 1100 ₽
14:45
от 1100 ₽
17:10
от 670 ₽
19:45
от 1300 ₽
23:15
от 670 ₽
Заклятье. Кровь экзорциста
ужасы
2025, Великобритания
2D
18:15
от 670 ₽
22:15
от 670 ₽
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
2D
19:15
от 350 ₽
22:10
от 900 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
12:55
от 570 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D
17:05
от 670 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
10:30
от 750 ₽
15:45
от 800 ₽
18:20
от 720 ₽
21:00
от 900 ₽
23:40
от 720 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
17:00
от 720 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
11:40
от 570 ₽
13:45
от 620 ₽
15:50
от 620 ₽
17:55
от 720 ₽
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
12:45
от 620 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
11:05
от 570 ₽
12:05
от 1150 ₽
13:20
от 620 ₽
14:20
от 1150 ₽
15:35
от 620 ₽
16:35
от 1150 ₽
17:50
от 720 ₽
18:50
от 1350 ₽
20:05
от 720 ₽
21:05
от 1350 ₽
22:20
от 720 ₽
23:20
от 1350 ₽
Пила Х
криминал, драма, ужасы
2023, США
2D
22:30
от 670 ₽
Плагиатор
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
2D
10:15
от 520 ₽
12:50
от 570 ₽
15:25
от 570 ₽
18:05
от 670 ₽
20:40
от 670 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
12:55
от 570 ₽
18:35
от 640 ₽
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
21:20
от 640 ₽
23:30
от 640 ₽
00:25
от 1300 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:40
от 570 ₽
15:00
от 620 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
13:00
от 750 ₽
18:10
от 850 ₽
20:50
от 670 ₽
23:25
от 850 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
10:50
от 520 ₽
16:30
от 540 ₽
19:30
от 670 ₽
23:45
от 670 ₽
Улыбка. Новый кошмар
ужасы
2024, Канада / США
2D
16:20
от 570 ₽
20:20
от 670 ₽
22:55
от 670 ₽
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
