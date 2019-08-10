Меню
Киномакс Водный

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Головинское шоссе, 5, ТЦ «Водный», 3 этаж
Метро
Водный стадион
Билеты от 260 ₽
Сеть
Киномакс
ТРК
Расположен в ТЦ «Водный»
О кинотеатре

"Киномакс-Водный" – это 7 стильных комфортабельных залов на 1514 мест, оснащенных новейшим кинопроекционным оборудованием и суперсовременной акустической аппаратурой для полного погружения в любимое кино.
 

Кинотеатр “Киномакс-Водный” обладает уникальным современным дизайном, концепция  посвящена одной из трех стихий - воде,  создаёт позитивную атмосферу и хорошее настроение гостям киноцентра «Киномакс-Водный». 

“Киномакс-Водный” располагает площадью и техническими возможностями для проведения различных мероприятий:  конференций, семинаров, корпоративных мероприятий, закрытых индивидуальных просмотров кинофильмов.
 

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
RealD
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
Парковка
15 голосов
Билеты от 260 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Киномакс Водный
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
12:50 от 330 ₽ ...
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 3 сеанса
13:00 от 420 ₽ 20:40 от 500 ₽ 22:40 от 500 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 1 сеанс
10:30 ...
Как приручить дракона
Как приручить дракона
Сегодня 1 сеанс
11:20 от 330 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Макс Арстанбаев 10 августа 2019, 13:08
Здравствуйте мы вчера поситили ваш кинотеатр и нам понравилось всё. Кстати у меня вопрос забытие вещи возвращают мы забыли зонтик там 4 зал 10, 11, 12 местах 6го ряда
Скидки в кинотеатре
День кино

Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Скидка учащимся

Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 170 рублей. Групповая скидка - 10%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Школьникам
Пенсионные билеты

Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Фильмы в кинотеатре Киномакс Водный

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
12:50 от 330 ₽
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
13:00 от 420 ₽ 20:40 от 500 ₽ 22:40 от 500 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
10:30
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
