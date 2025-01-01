Меню
ТЦ «Водный» - современный многофункциональный торговый центр, расположенный на Северо-Западе Москвы в районе Головинский, между Головинским шоссе и Кронштадтским бульваром в непосредственной близости от станции метро «Водный стадион».

В торговом центре «Водный» можно найти множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Adidas, Reebok, H&M, Baldinini, Mango, Hugo Boss, LTB, Levi's, Zara, Agent Provocateur, Replay, Fred Perry, Karen Millen, New Yorker, Love Republic, Roxy, Triumph, Strellson, Montblanc, Bosco, TJ Collection, D&G, Moschino, Roberto Cavali, Guess, KARI, Centro, Calipso, Ralf Ringer, Mascotte, Timberland, Ostin, INCITY, Zarina, Calzedonia, Intimissimi и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», L Occitane, MAC и др.), ювелирные салоны (Swarovski, Calzedonia, Pandora, Mac и др.), книжный бутик «Читай-город», аптека «36,6», оптика «Линзмастер» и RB-Optika, зоомагазин «Любимчик», салон красоты, студия маникюра, мужская парикмахерская, ателье de Kara, «Фора – Ломбард», химчистка, салоны связи («Евросеть», «Связной», «МТС», «Билайн», Yota и др.), магазин «Телефон.ру», цветы, студия дизайна бровей, студия детской красоты, центр фотоуслуг, химчистка, дом быта, ремонт часов, интернет-центр, ремонт цифровой техники, театрально-концертная касса, туристическое агентство, салоны связи («Евросеть», «Мегафон», «МТС» и др.), отделение банка «Зенит», банкоматы («Альфа-банк», «Сбербанк» и др.).

Кроме того, в ТЦ «Водный» для посетителей функционируют супермаркет бытовой техники и электроники «Эльдорадо», супермаркет детских товаров «Детский мир», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», гипермаркет «ОКЕЙ», многозальный кинотеатр «Киномакс», а также центр «Мои документы», комната матери и ребёнка, бесплатный wifi, зона отдыха, гардероб и камера хранения.

Также в торгово-развлекательном центре работает большая зона фудкорта, где каждый посетитель сможет найти ресторан или кафе по своему вкусу (Mcdonalds, «Теремок», KFC, Burger King, «Три правила», Pizza Hut, рестораны «Пицца-Пи», «Шоколадница», «Нияма», Starbucks, «Лейкаи» др.).

Для удобства автовладельцев на территории торгового центра «Водный» имеется круглосуточный платный 6-ти уровневй автопаркинг на 855 машиномест и автомобильная мойка.

Адрес:
г. Москва, Головинское ш., д. 5

Как добраться?
Добраться до ТЦ «Водный» можно следующим образом:

1.       Пешком от станции метро «Водный стадион» (150 метров)

2.       На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ст. м. Водный стадион»

Режим работы
Магазины и фудкорт ТЦ «Водный»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «О’Кей»: 08.00 – 0.00;
Кинотеатр «Киномакс»: 10.00 – 02.00;
Лазерные бои Cosmozar: 10.00 – 22.00;
Боулинг-клуб «Чемпион» 10.00 – 05.00;
Ресторан «Макдональдс»: 09.00 – 23.00.

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
