Киноафиша Москвы Кинотеатры Кронверк Синема Вэйпарк

Кронверк Синема Вэйпарк

Москва
Адрес
г. Москва, 71 км МКАД, 16а, ТРК «Вэйпарк»
Телефон

+7 (495) 419-33-44

Билеты от 250 ₽
Сеть
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТРК «Вэйпарк»
О кинотеатре

«Кронверк Синема Вэйпарк»  располагается на первом этаже ТРК «Вэйпарк».

 • 9 цифровых залов

• Общее количество посадочных мест: 1115

• Форматы показа: 2D, 3D

• Кинобар

• Технология прохода в зал по электронному билету Smartpass
 

На территории этого кинокомплекса работают ресторан, кинобары, кофейня, в которых каждый желающий может плотно перекусить и выпить различные прохладительные напитки.

Для гостей с собственным автотранспортом, работает бесплатная парковка, где они могут оставить свое авто под присмотром охранника. 

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Wi-Fi
Парковка
Пандусы
7.8 Оцените
900 голосов
Билеты от 250 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Кронверк Синема Вэйпарк
Балерина
Балерина
Сегодня 1 сеанс
21:45 от 380 ₽ ...
Заклятье. Кровь экзорциста
Заклятье. Кровь экзорциста
Сегодня 1 сеанс
21:25 от 380 ₽ ...
Затерянное место
Затерянное место
Сегодня 1 сеанс
22:30 от 250 ₽ ...
Материалистка
Материалистка
Сегодня 2 сеанса
19:15 от 480 ₽ 00:20 от 480 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
usalkavv 20 ноября 2016, 10:57
Добрый день! Часто посещаем данный кинотеатр так как живем недалеко. В последнее время поражает отсутствие людей. В этой связи видимо, сократился и… Читать дальше…
ponomar960109 18 марта 2023, 08:29
Не хожу в данный кинотеатр уже давно, фильмов нормальных не показывают.
900 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильмы в кинотеатре Кронверк Синема Вэйпарк

Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
21:45 от 380 ₽
Заклятье. Кровь экзорциста ужасы 2025, Великобритания
2D
21:25 от 380 ₽
Затерянное место ужасы, триллер 2024, США
2D
22:30 от 250 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
