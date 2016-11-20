«Кронверк Синема Вэйпарк» располагается на первом этаже ТРК «Вэйпарк».



• 9 цифровых залов

• Общее количество посадочных мест: 1115

• Форматы показа: 2D, 3D

• Кинобар

• Технология прохода в зал по электронному билету Smartpass



На территории этого кинокомплекса работают ресторан, кинобары, кофейня, в которых каждый желающий может плотно перекусить и выпить различные прохладительные напитки.

Для гостей с собственным автотранспортом, работает бесплатная парковка, где они могут оставить свое авто под присмотром охранника.