«Кронверк Синема Вэйпарк» располагается на первом этаже ТРК «Вэйпарк».
• 9 цифровых залов
• Общее количество посадочных мест: 1115
• Форматы показа: 2D, 3D
• Кинобар
• Технология прохода в зал по электронному билету Smartpass
На территории этого кинокомплекса работают ресторан, кинобары, кофейня, в которых каждый желающий может плотно перекусить и выпить различные прохладительные напитки.
Для гостей с собственным автотранспортом, работает бесплатная парковка, где они могут оставить свое авто под присмотром охранника.