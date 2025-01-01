Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Кронверк Синема Вэйпарк ТРК «Вэйпарк»

ТРК «Вэйпарк»

ТРК «Вэйпарк»
Адрес
г. Москва, МКАД, 71-й км
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 787-09-99 / администрация

Позвонить

ТРК «Вэйпарк» – современный торгово-развлекательный комплекс, расположенный на Северо-Западе Москвы в районе Путилково между улицей Свободы и Волоколамским шоссе недалеко от станции метро «Планерная».

На территории торгово-развлекательного комплекса «Вэйпарк» можно найти множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров популярных брендов («Дефиле», Dandy, Deep, Egoiste, Henderson, Hyde Park, Jennyfer, Kenvelo, La Belle, O'Stin, Sela, The Windsor Knot, Whitney Club, Sephora, Happy Faces, «Легенда», «Палладиум», Karambol, Nasti, S-Class, Shoe Outlet, Sprandi и др.), аптека «36,6», салон оптики «Экран Оптика», салон красоты, зоомагазин, ювелирные магазины («Московский Ювелирный Завод» и др.), бутики парфюмерии и косметики (Ives Rocher, «Л`Этуаль» и др.), почтовое отделение, ателье, химчистку, балетную студию, туристическое агентство, центр изучения иностранных языков, салоны связи («Мегафон», «Билайн, «МТС» и др.), банкоматы («Почта Банк», «Сбербанк» и др.)

Кроме того, в ТРК «Вэйпарк» для посетителей функционируют гипермаркет «Мосмарт», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», супермаркет электроники и бытовой техники «М.Видео», строительный супермаркет «Старик Хоттабыч».

Среди развлечений в торгово-развлекательном комплексе представлены ледовым катком «Шайба», аттракционом «Аквалюзион», семейным развлекательным центром «Игромакс». Также в ТРК «Вэйпарк» находятся кинотеатр «Кронверк Синема», фитнес-клуб Papa Smith, батутный клуб JumpWay, развлекательный парк «Космик» (боулинг, бильярд, лазертаг и др.), детский центр «Космик» (симуляторы, 8-миуровневый лабиринт и др.), контактный зоопарк «Упитанный ослик», Горнолыжный склон, аэротруба и пляж-бассейн Silverpool.

Также в торгово-развлекательном комплексе работают супермаркет «Магнит» и «Ресторанный дворик», где каждый посетитель сможет найти ресторан или кафе по своему вкусу (Mcdonalds, Sbarro,  KFC, «КАМПАЙ», Tasty Tai и др.)

Для удобства автовладельцев рядом с ТРК «Глобал Сити» есть 2 круглосуточные охраняемые парковки — наземная (первые 5 часов бесплатно) и 2-х уровневая платная подземная на 2500 машиномест, а также автомобильный торговый центр «Автовэй».

Адрес:
г. Москва, МКАД, 71-й км

Как добраться?
Добраться до ТРК «Вэйпарк» можно следующим образом:

1.       От станции метро «Митино» до остановки «ТРК Вэйпарк»

  • На маршрутном такси № 1124

2.       От станции метро «Планерная» до остановки «ТРК Вэйпарк»

  • На маршрутном такси № 1082

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРК «Вэйпарк»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Магнит»: 09.30 – 23.00;
Кинотеатр «Кронверк Синема»: 10.00 – 03.00;
Фитнес-клуб Papa Smith: пн – пт: 07.00 – 23.00, сб – вс: 09.00 – 22.00;
Батутный клуб JumpWay: 10.00 – 22.00;
Развлекательный парк «Космик» (боулинг, бильярд и др.): пн – пт: 14.00 – 05.00, сб, вс: 11.00 – 05.00;
Лазертаг: пн – пт: 14.00 – 22.00, сб, вс: 11.00 – 22.00;
Детский центр «Космик» (симуляторы, лабиринт и др.): пн – пт: 13.00 – 22.00, сб, вс: 11.00 – 22.00;
Контактный зоопарк «Упитанный ослик»: 10.00 – 22.00;
Горнолыжный склон: пн – чт, вс: 11.00 – 22.00, пт – сб: 11.00 – 23.00;
Пляж-бассейн Silverpool: пн – чт, вс: 12.00 – 23.30, пт, сб: 12.00 – 02.00.

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше