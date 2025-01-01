ТРК «Вэйпарк» – современный торгово-развлекательный комплекс, расположенный на Северо-Западе Москвы в районе Путилково между улицей Свободы и Волоколамским шоссе недалеко от станции метро «Планерная».

На территории торгово-развлекательного комплекса «Вэйпарк» можно найти множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров популярных брендов («Дефиле», Dandy, Deep, Egoiste, Henderson, Hyde Park, Jennyfer, Kenvelo, La Belle, O'Stin, Sela, The Windsor Knot, Whitney Club, Sephora, Happy Faces, «Легенда», «Палладиум», Karambol, Nasti, S-Class, Shoe Outlet, Sprandi и др.), аптека «36,6», салон оптики «Экран Оптика», салон красоты, зоомагазин, ювелирные магазины («Московский Ювелирный Завод» и др.), бутики парфюмерии и косметики (Ives Rocher, «Л`Этуаль» и др.), почтовое отделение, ателье, химчистку, балетную студию, туристическое агентство, центр изучения иностранных языков, салоны связи («Мегафон», «Билайн, «МТС» и др.), банкоматы («Почта Банк», «Сбербанк» и др.)

Кроме того, в ТРК «Вэйпарк» для посетителей функционируют гипермаркет «Мосмарт», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», супермаркет электроники и бытовой техники «М.Видео», строительный супермаркет «Старик Хоттабыч».

Среди развлечений в торгово-развлекательном комплексе представлены ледовым катком «Шайба», аттракционом «Аквалюзион», семейным развлекательным центром «Игромакс». Также в ТРК «Вэйпарк» находятся кинотеатр «Кронверк Синема», фитнес-клуб Papa Smith, батутный клуб JumpWay, развлекательный парк «Космик» (боулинг, бильярд, лазертаг и др.), детский центр «Космик» (симуляторы, 8-миуровневый лабиринт и др.), контактный зоопарк «Упитанный ослик», Горнолыжный склон, аэротруба и пляж-бассейн Silverpool.

Также в торгово-развлекательном комплексе работают супермаркет «Магнит» и «Ресторанный дворик», где каждый посетитель сможет найти ресторан или кафе по своему вкусу (Mcdonalds, Sbarro, KFC, «КАМПАЙ», Tasty Tai и др.)

Для удобства автовладельцев рядом с ТРК «Глобал Сити» есть 2 круглосуточные охраняемые парковки — наземная (первые 5 часов бесплатно) и 2-х уровневая платная подземная на 2500 машиномест, а также автомобильный торговый центр «Автовэй».

Адрес:

г. Москва, МКАД, 71-й км

Как добраться?

Добраться до ТРК «Вэйпарк» можно следующим образом:

1. От станции метро «Митино» до остановки «ТРК Вэйпарк»

На маршрутном такси № 1124

2. От станции метро «Планерная» до остановки «ТРК Вэйпарк»

На маршрутном такси № 1082

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРК «Вэйпарк»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Магнит»: 09.30 – 23.00;

Кинотеатр «Кронверк Синема»: 10.00 – 03.00;

Фитнес-клуб Papa Smith: пн – пт: 07.00 – 23.00, сб – вс: 09.00 – 22.00;

Батутный клуб JumpWay: 10.00 – 22.00;

Развлекательный парк «Космик» (боулинг, бильярд и др.): пн – пт: 14.00 – 05.00, сб, вс: 11.00 – 05.00;

Лазертаг: пн – пт: 14.00 – 22.00, сб, вс: 11.00 – 22.00;

Детский центр «Космик» (симуляторы, лабиринт и др.): пн – пт: 13.00 – 22.00, сб, вс: 11.00 – 22.00;

Контактный зоопарк «Упитанный ослик»: 10.00 – 22.00;

Горнолыжный склон: пн – чт, вс: 11.00 – 22.00, пт – сб: 11.00 – 23.00;

Пляж-бассейн Silverpool: пн – чт, вс: 12.00 – 23.30, пт, сб: 12.00 – 02.00.