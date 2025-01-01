ТРК «Вэйпарк» – современный торгово-развлекательный комплекс, расположенный на Северо-Западе Москвы в районе Путилково между улицей Свободы и Волоколамским шоссе недалеко от станции метро «Планерная».
На территории торгово-развлекательного комплекса «Вэйпарк» можно найти множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров популярных брендов («Дефиле», Dandy, Deep, Egoiste, Henderson, Hyde Park, Jennyfer, Kenvelo, La Belle, O'Stin, Sela, The Windsor Knot, Whitney Club, Sephora, Happy Faces, «Легенда», «Палладиум», Karambol, Nasti, S-Class, Shoe Outlet, Sprandi и др.), аптека «36,6», салон оптики «Экран Оптика», салон красоты, зоомагазин, ювелирные магазины («Московский Ювелирный Завод» и др.), бутики парфюмерии и косметики (Ives Rocher, «Л`Этуаль» и др.), почтовое отделение, ателье, химчистку, балетную студию, туристическое агентство, центр изучения иностранных языков, салоны связи («Мегафон», «Билайн, «МТС» и др.), банкоматы («Почта Банк», «Сбербанк» и др.)
Кроме того, в ТРК «Вэйпарк» для посетителей функционируют гипермаркет «Мосмарт», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», супермаркет электроники и бытовой техники «М.Видео», строительный супермаркет «Старик Хоттабыч».
Среди развлечений в торгово-развлекательном комплексе представлены ледовым катком «Шайба», аттракционом «Аквалюзион», семейным развлекательным центром «Игромакс». Также в ТРК «Вэйпарк» находятся кинотеатр «Кронверк Синема», фитнес-клуб Papa Smith, батутный клуб JumpWay, развлекательный парк «Космик» (боулинг, бильярд, лазертаг и др.), детский центр «Космик» (симуляторы, 8-миуровневый лабиринт и др.), контактный зоопарк «Упитанный ослик», Горнолыжный склон, аэротруба и пляж-бассейн Silverpool.
Также в торгово-развлекательном комплексе работают супермаркет «Магнит» и «Ресторанный дворик», где каждый посетитель сможет найти ресторан или кафе по своему вкусу (Mcdonalds, Sbarro, KFC, «КАМПАЙ», Tasty Tai и др.)
Для удобства автовладельцев рядом с ТРК «Глобал Сити» есть 2 круглосуточные охраняемые парковки — наземная (первые 5 часов бесплатно) и 2-х уровневая платная подземная на 2500 машиномест, а также автомобильный торговый центр «Автовэй».
Адрес:
г. Москва, МКАД, 71-й км
Как добраться?
Добраться до ТРК «Вэйпарк» можно следующим образом:
1. От станции метро «Митино» до остановки «ТРК Вэйпарк»
2. От станции метро «Планерная» до остановки «ТРК Вэйпарк»
Режим работы
Магазины и фудкорт ТРК «Вэйпарк»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Магнит»: 09.30 – 23.00;
Кинотеатр «Кронверк Синема»: 10.00 – 03.00;
Фитнес-клуб Papa Smith: пн – пт: 07.00 – 23.00, сб – вс: 09.00 – 22.00;
Батутный клуб JumpWay: 10.00 – 22.00;
Развлекательный парк «Космик» (боулинг, бильярд и др.): пн – пт: 14.00 – 05.00, сб, вс: 11.00 – 05.00;
Лазертаг: пн – пт: 14.00 – 22.00, сб, вс: 11.00 – 22.00;
Детский центр «Космик» (симуляторы, лабиринт и др.): пн – пт: 13.00 – 22.00, сб, вс: 11.00 – 22.00;
Контактный зоопарк «Упитанный ослик»: 10.00 – 22.00;
Горнолыжный склон: пн – чт, вс: 11.00 – 22.00, пт – сб: 11.00 – 23.00;
Пляж-бассейн Silverpool: пн – чт, вс: 12.00 – 23.30, пт, сб: 12.00 – 02.00.