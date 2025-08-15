Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Кронверк Синема Вэйпарк
Расписание сеансов кинотеатра «Кронверк Синема Вэйпарк»
Расписание сеансов кинотеатра «Кронверк Синема Вэйпарк»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Торговый центр
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
21:45
от 380 ₽
Заклятье. Кровь экзорциста
ужасы
2025, Великобритания
2D
21:25
от 380 ₽
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
2D
22:30
от 250 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
19:15
от 480 ₽
00:20
от 480 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:45
от 410 ₽
15:00
от 460 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:30
от 410 ₽
12:30
от 460 ₽
14:30
от 460 ₽
16:30
от 460 ₽
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
10:10
от 410 ₽
12:25
от 460 ₽
14:40
от 460 ₽
16:55
от 460 ₽
19:10
от 480 ₽
Пила Х
криминал, драма, ужасы
2023, США
2D
00:45
от 380 ₽
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
23:30
от 380 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
12:50
от 460 ₽
17:05
от 480 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
18:30
от 380 ₽
Улыбка. Новый кошмар
ужасы
2024, Канада / США
2D
20:35
от 380 ₽
