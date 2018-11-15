Меню
Киносфера IMAX

Москва
Адрес
г. Москва, Правобережная, 1б, ТРЦ «Капитолий Ленинградский»
Телефон

+7 (495) 145-99-92

Билеты от 399 ₽
ТРК
Расположен в ТЦ «Капитолий Ленинградский»
О кинотеатре

На пересечении Ленинградского шоссе и МКАД на улице Правобережной располагается кинотеатр «Киносфера». Он занимает третий этаж ТРЦ «Капитолий Ленинградский».
В кинотеатре имеется четыре кинозала. В просторном фойе функционирует кафе под названием Café Cinema, а также суши-бар и четыре небольших уютных кино-бара с прохладительными напитками, ароматным кофе, спиртными напитками и любимым лакомством всех посетителей кинотеатра – попкорном. Вас встретит приветливый персонал и порадуют приемлемые цены.

Высокотехнологичное и современное оборудование «Киносферы» позволяет проводить в стенах кинотеатра корпоративные мероприятия, семинары, конференции и презентации.

Бар
Расположен в ТЦ
Игровая зона
Есть сканнер билетов
7.7 Оцените
247 голосов
Билеты от 399 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Киносфера IMAX
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
14:10 от 510 ₽ ...
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
Сегодня 1 сеанс
17:05 от 570 ₽ ...
Затерянное место
Затерянное место
Сегодня 1 сеанс
12:05 от 420 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 1 сеанс
12:50 от 420 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Данил Власов 15 ноября 2018, 22:24
Очень хороший кинотеатр, да еще и с imax. Правда очень далеко находится, но можно сходить в 3D imax по цене обычного билета 2D в других кинотеатров.
247 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
В кинотеатре Киносфера IMAX пройдет предпремьерный показ «Страны призраков» с Милен Фармер в главной роли
В кинотеатре Киносфера IMAX пройдет предпремьерный показ «Страны призраков» с Милен Фармер в главной роли Во вторник, 6 марта 2018 года в кинотеатре Киносфера IMAX состоится специальный предпремьерный показ фильма «Страна призраков». Одну из главных ролей в киноленте исполнила Милен
2 марта 2018 20:36
Ночь ужасов в Киносфере IMAX
Ночь ужасов в Киносфере IMAX Ночью с 4 на 5 ноября посетителей кинотеатра Киносфера IMAX ждёт главная вечеринка года – «Halloween. Ночь Ужасов». В программу вошли по-настоящему страшные сюрпризы, большая
28 октября 2016 12:31
Фильмы в кинотеатре Киносфера IMAX

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
14:10 от 510 ₽
Женщина в чёрном. Невеста дьявола ужасы, триллер 2025, Индонезия
2D
17:05 от 570 ₽
Затерянное место ужасы, триллер 2024, США
2D
12:05 от 420 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
