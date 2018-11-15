На пересечении Ленинградского шоссе и МКАД на улице Правобережной располагается кинотеатр «Киносфера». Он занимает третий этаж ТРЦ «Капитолий Ленинградский».

В кинотеатре имеется четыре кинозала. В просторном фойе функционирует кафе под названием Café Cinema, а также суши-бар и четыре небольших уютных кино-бара с прохладительными напитками, ароматным кофе, спиртными напитками и любимым лакомством всех посетителей кинотеатра – попкорном. Вас встретит приветливый персонал и порадуют приемлемые цены.

Высокотехнологичное и современное оборудование «Киносферы» позволяет проводить в стенах кинотеатра корпоративные мероприятия, семинары, конференции и презентации.