Адрес
г. Москва, ул. Правобережная, д. 1б
Телефон

+7 (495) 771-70-57 / стойка информации

ТЦ «Капитолий Ленинградский» - это популярный трехэтажный многофункциональный торговый центр, расположенный в северной части города Москвы, на пересечении Ленинградского шоссе и МКАД недалеко от станции метро «Речной Вокзал».

В торговом центре «Капитолий Ленинградский» работает множество различных бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Adidas, MOHITO, CROPP, Francesco Marconi, Promod, Reebok, Reserved, Incanto, Applemoon, Dolce Vita, JS Casual, Levi's, Naf Naf, oodji, Sasch, Sela, Westland, «Твое», Camel Active, Colin's, Calvin Klein Underwear, Egoiste, «Золотая стрекоза», Gant, Lo, Modamo, Sergio Falconi, TJ Collection, «ХЦ», «Эстель Адони», Carnaby, Fabi, O'Shade, Kari и др.), магазины парфюмерии и косметики (L Occitane, The Body Shop, Lush, Make up station, Sephora, «Ив Роше» и др.), ювелирные салоны и салоны часов (Goldas, Pandora, «Московское время», Time Code и др.), аптека «36,6», салон оптики «Айкрафт Оптика», «Павловопосадская платочная мануфактура», зоомагазин, цветочный магазин, книжный бутик «Книжный Лабиринт», магазины подарков (Bagatelle, Hallmark и др.), салоны сотовой связи («Мегафоны», «МТС», «Связной» и др.), аптека, салон оптики «Айкрафт Оптика», салон красоты, студия маникюра «Лены Лениной», детская парикмахерская, дом быта, химчистка, туристическое агентство, банкоматы («Сбербанк», «Альфа-Банк», «МКБ» и др.), компания денежных переводов «Юнистрим», платежные терминалы, фирменный магазин Samsung и многое другое.

Кроме того, в ТЦ «Капитолий Ленинградский» для посетителей функционируют развлекательный центр «Игралайф» (лабиринт, боулинг, аттракционы и др.), контактный зоопарк «Страна Енотия», многозальный кинотеатр «Киносфера IMAX», кинотеатр Nescafe-IMAX и боулинг.

Также в торговом центре работают продуктовый гипермаркет «Ашан» и зона фудкорта, где каждый посетитель может найти ресторан или кафе по своему вкусу («Крошка-Картошка», Mcdonalds, «Теремок», KFC, Burger King, «Кофетун Сушитун», Starbucks, кафе и рестораны WOK-BOX, VAN HOUSE, «СУШИ-МАКЕ», «ФОВЬЕТ», «Чебуреки и Манты» и др.).

Для удобства автовладельцев на территории торгового центра «Капитолий Ленинградский» есть бесплатная 2-х уровневая подземная парковка (режим работы: 09.00 – 22.00) и наземная парковка на 180 машиномест (режим работы: 08.00 – 23.00).

г. Москва, ул. Правобережная, д. 1б

Как добраться?
Добраться до ТЦ «Капитолий Ленинградский» можно следующим образом:

1. От станции метро «Речной вокзал» до остановки «ТЦ «Капитолий Ленинградский»»

  • на бесплатных автобусах (08.45 – 21.45)

2. От станции метро «Речной вокзал» до остановки «Химкинская больница»

  • на автобусах № 199, 451, 851
  • на маршрутных такси № 176м, 476м, 532м, 662м, 986

Режим работы
Магазины и фудкорт ТЦ «Капитолий Ленинградский»: 09.00 – 22.00;
Гипермаркет «Ашан»: 08.00 – 23.00;
Кинотеатр «Киносфера IMAX»: 08.30 – 01.00;
Контактный зоопарк «Страна Енотия»: 10.00 – 22.00;
Развлекательный центр «Игралайф»: пн – чт: 11.00 – 22.00, пт – вс: 11.00 – 23.00.

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
