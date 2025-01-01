ТЦ «Капитолий Ленинградский» - это популярный трехэтажный многофункциональный торговый центр, расположенный в северной части города Москвы, на пересечении Ленинградского шоссе и МКАД недалеко от станции метро «Речной Вокзал».

В торговом центре «Капитолий Ленинградский» работает множество различных бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Adidas, MOHITO, CROPP, Francesco Marconi, Promod, Reebok, Reserved, Incanto, Applemoon, Dolce Vita, JS Casual, Levi's, Naf Naf, oodji, Sasch, Sela, Westland, «Твое», Camel Active, Colin's, Calvin Klein Underwear, Egoiste, «Золотая стрекоза», Gant, Lo, Modamo, Sergio Falconi, TJ Collection, «ХЦ», «Эстель Адони», Carnaby, Fabi, O'Shade, Kari и др.), магазины парфюмерии и косметики (L Occitane, The Body Shop, Lush, Make up station, Sephora, «Ив Роше» и др.), ювелирные салоны и салоны часов (Goldas, Pandora, «Московское время», Time Code и др.), аптека «36,6», салон оптики «Айкрафт Оптика», «Павловопосадская платочная мануфактура», зоомагазин, цветочный магазин, книжный бутик «Книжный Лабиринт», магазины подарков (Bagatelle, Hallmark и др.), салоны сотовой связи («Мегафоны», «МТС», «Связной» и др.), аптека, салон оптики «Айкрафт Оптика», салон красоты, студия маникюра «Лены Лениной», детская парикмахерская, дом быта, химчистка, туристическое агентство, банкоматы («Сбербанк», «Альфа-Банк», «МКБ» и др.), компания денежных переводов «Юнистрим», платежные терминалы, фирменный магазин Samsung и многое другое.

Кроме того, в ТЦ «Капитолий Ленинградский» для посетителей функционируют развлекательный центр «Игралайф» (лабиринт, боулинг, аттракционы и др.), контактный зоопарк «Страна Енотия», многозальный кинотеатр «Киносфера IMAX», кинотеатр Nescafe-IMAX и боулинг.

Также в торговом центре работают продуктовый гипермаркет «Ашан» и зона фудкорта, где каждый посетитель может найти ресторан или кафе по своему вкусу («Крошка-Картошка», Mcdonalds, «Теремок», KFC, Burger King, «Кофетун Сушитун», Starbucks, кафе и рестораны WOK-BOX, VAN HOUSE, «СУШИ-МАКЕ», «ФОВЬЕТ», «Чебуреки и Манты» и др.).

Для удобства автовладельцев на территории торгового центра «Капитолий Ленинградский» есть бесплатная 2-х уровневая подземная парковка (режим работы: 09.00 – 22.00) и наземная парковка на 180 машиномест (режим работы: 08.00 – 23.00).

Адрес:

г. Москва, ул. Правобережная, д. 1б

Как добраться?

Добраться до ТЦ «Капитолий Ленинградский» можно следующим образом:

1. От станции метро «Речной вокзал» до остановки «ТЦ «Капитолий Ленинградский»»

на бесплатных автобусах (08.45 – 21.45)

2. От станции метро «Речной вокзал» до остановки «Химкинская больница»

на автобусах № 199, 451, 851

на маршрутных такси № 176м, 476м, 532м, 662м, 986

Режим работы

Магазины и фудкорт ТЦ «Капитолий Ленинградский»: 09.00 – 22.00;

Гипермаркет «Ашан»: 08.00 – 23.00;

Кинотеатр «Киносфера IMAX»: 08.30 – 01.00;

Контактный зоопарк «Страна Енотия»: 10.00 – 22.00;

Развлекательный центр «Игралайф»: пн – чт: 11.00 – 22.00, пт – вс: 11.00 – 23.00.