Киноафиша Москвы Кинотеатры Киносфера IMAX Расписание сеансов кинотеатра «Киносфера IMAX»

Расписание сеансов кинотеатра «Киносфера IMAX»

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
14:10 от 510 ₽
Женщина в чёрном. Невеста дьявола ужасы, триллер 2025, Индонезия
2D
17:05 от 570 ₽
Затерянное место ужасы, триллер 2024, США
2D
12:05 от 420 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
12:50 от 420 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
20:10 от 570 ₽
Принцесса Мононоке аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
2D
16:55 от 510 ₽
Пункт назначения: Высотка 613 ужасы 2024, Тайвань
2D
22:15 от 399 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
16:10 от 510 ₽
Терминатор 2: Судный день боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
2D
21:50 от 570 ₽
Улыбка. Новый кошмар ужасы 2024, Канада / США
2D
23:25 от 399 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
