Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Киносфера IMAX Новости кинотеатра «Киносфера IMAX»

Новости кинотеатра «Киносфера IMAX»

Новости кинотеатра «Киносфера IMAX» Вся информация о кинотеатре
В кинотеатре Киносфера IMAX пройдет предпремьерный показ «Страны призраков» с Милен Фармер в главной роли
В кинотеатре Киносфера IMAX пройдет предпремьерный показ «Страны призраков» с Милен Фармер в главной роли Во вторник, 6 марта 2018 года в кинотеатре Киносфера IMAX состоится специальный предпремьерный показ фильма «Страна призраков». Одну из главных ролей в киноленте исполнила Милен
Написать
2 марта 2018 20:36
Ночь ужасов в Киносфере IMAX
Ночь ужасов в Киносфере IMAX Ночью с 4 на 5 ноября посетителей кинотеатра Киносфера IMAX ждёт главная вечеринка года – «Halloween. Ночь Ужасов». В программу вошли по-настоящему страшные сюрпризы, большая
Написать
28 октября 2016 12:31
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше