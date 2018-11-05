Меню
Отзывы о кинотеатре Каро 11 Октябрь

Отзывы о кинотеатре Каро 11 Октябрь

Отзывы о кинотеатре Каро 11 Октябрь
gleb 5 ноября 2018, 23:45
Оценка
Нет указателей на 10 и 11 зал. И существует идиотское требование для распечатки бумажного билета при наличии электронного билета со штрих-кодом
5 ноября 2018, 23:45 Ответить
Киноафиша.инфо 21 ноября 2018, 13:11
в ответ на сообщение gleb от 5 ноября 2018, 23:45
Добрый день! В нашей памятке по покупке билетов этот пункт прописан, он действителен для многих кинотеатров.
21 ноября 2018, 13:11 Ответить
Olga Shendrik 21 ноября 2018, 17:09
Оценка
Ужасный кинотеатр. Как не приходили, всегда наш фильм показывали 10 или 11 зале :( залы ужасны!!!!!
21 ноября 2018, 17:09 Ответить
Angelika Arakelyan 6 января 2019, 14:20
Оценка
полнейший ужас и неуважение к людям. Почему я должна платить деньги и сидеть в такой мерзости?? Ещё и с ребёнком. Почему фильмы от 6+, куда приходят дети ставят в таких залах как 11??? Приходишь в чистой, аккуратной, дорогой одежде и должен сидеть в этой грязи. Просто противно было садиться на эти кресла. Неужели нельзя поставить новые кресла, только деньги гребёте, а к посетителям нет никакого уважения. Жаль, что фото здесь нельзя приложить...
6 января 2019, 14:20 Ответить
Киноафиша.инфо 9 января 2019, 13:27
в ответ на сообщение Angelika Arakelyan от 6 января 2019, 14:20
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв, передадим его администрации.
9 января 2019, 13:27 Ответить
Mark Koltunov 29 апреля 2019, 21:46
Оценка
Администрация кинотеатра каким-то образом додумалась показывать премьеру последних Мстителей только в маленьких залах. В итоге нам выпал зал 8: на экране видны огромные разводы на светлых сценах, линза замылена и при очень динамичных сценах картинка превращается в сон импрессиниста, звук отвратительный - такое ощущение, что смотришь пиратскую экранку с видика, первые тридцать минут фильма напрягаешь слух потому что тупо слишком тихо)) никогда такого не встречал...

Рассчитывали посмотреть главный блокбастер последних лет, но в итоге впечатление подпорчено. Сам фильм - класс, не пожалеете

Если бронируете билет не в главный зал - даже не думайте идти.
29 апреля 2019, 21:46 Ответить
Андрей Самохин 6 июля 2019, 12:34
Оценка
Приобрел онлайн билет, но так как пойти в кино не получалось.Хотел вернуть билет, но как оказалось онлайн это сделать не возможно. Хотя во всех кинотеатрах я был,такая возможность присутствовала.
6 июля 2019, 12:34 Ответить
karbunar97 16 сентября 2019, 22:01
Как здесь купить билеты?
16 сентября 2019, 22:01 Ответить
Евгения Емельянцева 11 сентября 2020, 00:07
Оценка
Отвратительная работа кинотеатра при посадке! Покупая билеты онлайн мы руководствовались советом о соблюдении расстояния. И что мы видим в итоге- как правило билеты покупаются начиная с центра, далее следует пропустить два кресла и тд.
В итоге весь зал сидит рядами друг за другом, а по бокам пусто! Большей глупости я не видела! Ведь не разумнее было сделать ограничения при выборе и разрешить покупку в шахматном порядке!
И второе!
Отсутсвие кондиционеров! Напомню- зал был почти полный, на улице +25 , все едят, пьют, дышат и это в условиях сегодняшних ограничений!
Напомню билет стоил 500-600 рублей!
В итоге очень тяжело было находится учитывая что сеанс шел 2,5 часа!
11 сентября 2020, 00:07 Ответить
VAS Vas89176761901 10 сентября 2022, 01:52
Сегодня октябрь должен находиться по адресу пр. ЛЕНИНА зрительный зал должен вмещать 800 человек в просторном фойе регулярно должны устраивать выставки местных фотолюбителей и художников....
10 сентября 2022, 01:52 Ответить
User 2 ноября 2022, 10:34
в ответ на сообщение Евгения Емельянцева от 11 сентября 2020, 00:07
Ali
2 ноября 2022, 10:34 Ответить
Фёдор Смакотин 30 марта 2024, 12:27
Оценка
Опаздание с началом фильма,не выключили свет в зале в момент фильма.Впервые смотрел фильм при свете.Смешно и грустно.
30 марта 2024, 12:27 Ответить
