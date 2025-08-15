Меню
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
пт
22
сб
23
вс
24
пн
25
вт
26
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
вт
2
пт
5
сб
6
вс
7
вт
9
ср
10
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Акира
анимация, аниме
1988, Япония
2D, SUB
21:35
от 350 ₽
Амели
комедия, мелодрама
2001, Франция / Германия
2D, SUB
16:10
от 350 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
10:45
от 600 ₽
17:10
от 700 ₽
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
21:45
от 350 ₽
Банда аутсайдеров
драма
1964, Франция
2D, SUB
17:00
от 350 ₽
Бухта Бэррона
криминал, драма, триллер
2024, США
2D
22:50
от 700 ₽
Гонка
биография, драма, боевик, спорт
2012, США
2D, SUB
21:15
от 350 ₽
Джульетта и Ромео
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
2D
15:25
от 350 ₽
Жизнь Чака
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
2D, SUB
15:35
от 350 ₽
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
2D
21:25
от 700 ₽
Здравствуй, грусть
драма, мелодрама
2024, Канада / Франция / Германия
2D, SUB
18:45
от 350 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
11:50
от 600 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D, SUB
14:55
от 600 ₽
Лёша из Лавры. Погребающий странных
документальный
2025, Россия
2D
15:00
от 350 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
13:00
от 600 ₽
18:25
от 700 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
18:05
от 700 ₽
Ненависть
драма, криминал
1995, Франция
2D, SUB
22:40
от 350 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
13:35
от 2500 ₽
20:30
от 700 ₽
2D, SUB
17:25
от 700 ₽
Патруль. Миссия Тамби
комедия
2025, Казахстан
2D
14:10
от 350 ₽
Пила Х
криминал, драма, ужасы
2023, США
2D
12:25
от 600 ₽
15:50
от 600 ₽
19:45
от 700 ₽
23:05
от 700 ₽
Письма о любви
драма
2024, Великобритания / Ирландия
2D
12:40
от 350 ₽
Питер FM
комедия, мелодрама
2006, Россия
2D
18:00
от 350 ₽
Плагиатор
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
2D
12:10
от 600 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D, SUB
18:50
от 700 ₽
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
22:20
от 700 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
11:00
от 600 ₽
14:30
от 600 ₽
Ровесник
драма
2024, Россия
2D
12:00
от 350 ₽
Рыжая Соня
фэнтези, боевик
2025, США
2D
16:20
от 350 ₽
Свободные люди
боевик, криминал, драма
2025, Греция / США
2D
13:25
от 350 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
16:00
от 2500 ₽
19:00
от 2500 ₽
21:00
от 700 ₽
22:00
от 2500 ₽
2D, SUB
11:20
от 600 ₽
14:20
от 600 ₽
17:30
от 700 ₽
20:05
от 700 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
14:00
от 600 ₽
19:10
от 700 ₽
23:45
от 700 ₽
Я – Сергей Образцов
спектакль
2022, Россия
2D
19:30
от 600 ₽
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
