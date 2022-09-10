Кинотеатр Каро 11 Октябрь — это особый кинокомплекс столицы. Именно здесь находится центральная площадка Московского Международного кинофестиваля. Этот киноцентр расположен в центре города, вблизи станций метро Библиотека им. Ленина, Александровский сад, Арбатская.

Кинотеатр Каро 11 Октябрь в Москве после капитальной реконструкции стал крупнейшим в стране 11-ти зальным мультиплексом, который одновременно могут посетить свыше 3000 зрителей. Кроме обычных ежедневных сеансов, здесь проходят премьерные показы, специальные кинопоказы и фестивальные мероприятия. Премьерный зал поистине огромный, он рассчитан более чем на 1500 мест, поэтому часто используется для концертов, шоу, торжественных мероприятий различного уровня. Кинозал №2 оснащен технологией IMAX.

Этот киноцентр — любимое место для досуга жителей и гостей столицы. Здесь имеется отличная итальянская ресторация и уютный бар с караоке. Для зрителей с ограниченными возможностями предусмотрены подъездные пандусы и лифты, также в залах имеются зоны для инвалидных колясок.