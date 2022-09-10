Меню
Москва
Адрес
г. Москва, Новый Арбат, 24
Метро
Смоленская Арбатская Баррикадная
Телефон

(903) 208-84-59

Сеть
КАРО
О кинотеатре

Кинотеатр Каро 11 Октябрь — это особый кинокомплекс столицы. Именно здесь находится центральная площадка Московского Международного кинофестиваля. Этот киноцентр расположен в центре города, вблизи станций метро Библиотека им. Ленина, Александровский сад, Арбатская.

Кинотеатр Каро 11 Октябрь в Москве после капитальной реконструкции стал крупнейшим в стране 11-ти зальным мультиплексом, который одновременно могут посетить свыше 3000 зрителей. Кроме обычных ежедневных сеансов, здесь проходят премьерные показы, специальные кинопоказы и фестивальные мероприятия. Премьерный зал поистине огромный, он рассчитан более чем на 1500 мест, поэтому часто используется для концертов, шоу, торжественных мероприятий различного уровня.  Кинозал №2 оснащен технологией IMAX.

Этот киноцентр — любимое место для досуга жителей и гостей столицы. Здесь имеется отличная итальянская ресторация и уютный бар с караоке. Для зрителей с ограниченными возможностями  предусмотрены подъездные пандусы и лифты, также в залах имеются зоны для инвалидных колясок.

Бар
Кафе
Игровая зона
Wi-Fi
Есть сканнер билетов
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
VIP
Официант
Парковка
1169 голосов
Расписание сеансов в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Акира
Сегодня 1 сеанс
21:35 от 350 ₽ ...
Амели
Сегодня 1 сеанс
16:10 от 350 ₽ ...
Атель-матель
Сегодня 2 сеанса
10:45 от 600 ₽ 17:10 от 700 ₽ ...
Балерина
Сегодня 1 сеанс
21:45 от 350 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
VAS Vas89176761901 10 сентября 2022, 01:52
Сегодня октябрь должен находиться по адресу пр. ЛЕНИНА зрительный зал должен вмещать 800 человек в просторном фойе регулярно должны устраивать выставки местных фотолюбителей и художников....
gleb 5 ноября 2018, 23:45
Нет указателей на 10 и 11 зал. И существует идиотское требование для распечатки бумажного билета при наличии электронного билета со штрих-кодом
Новый год в кино: Премьера «Фаворитки» в «Октябре»
Новый год в кино: Премьера «Фаворитки» в «Октябре» Новый год можно встретить на премьере нового фильма Йоргоса Лантимоса.
18 декабря 2018 22:45
«Моего брата зовут Роберт, и он идиот» покажут в двух столицах
«Моего брата зовут Роберт, и он идиот» покажут в двух столицах «Каро. Арт» проводит спецпоказы фильма «Моего брата зовут Роберт, и он идиот» Филипа Грёнинга. Кино, чья премьера прошла на Берлинале-2018 и которое не осталось незамеченным
11 декабря 2018 17:20
Каро. Арт: «Слон сидит спокойно»
Каро. Арт: «Слон сидит спокойно» В рамках проекта «Каро.Арт» 15 декабря в двух столицах пройдут показы фильма «Слон сидит спокойно» китайского режиссера Ху Бо. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала
11 декабря 2018 16:57
Фильмы в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Акира анимация, аниме 1988, Япония
2D, SUB
21:35 от 350 ₽
Амели комедия, мелодрама 2001, Франция / Германия
2D, SUB
16:10 от 350 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
10:45 от 600 ₽ 17:10 от 700 ₽
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
