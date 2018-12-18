Меню
Новый год в кино: Премьера «Фаворитки» в «Октябре»
Новый год в кино: Премьера «Фаворитки» в «Октябре» Новый год можно встретить на премьере нового фильма Йоргоса Лантимоса.
18 декабря 2018 22:45
«Моего брата зовут Роберт, и он идиот» покажут в двух столицах
«Моего брата зовут Роберт, и он идиот» покажут в двух столицах «Каро. Арт» проводит спецпоказы фильма «Моего брата зовут Роберт, и он идиот» Филипа Грёнинга. Кино, чья премьера прошла на Берлинале-2018 и которое не осталось незамеченным
11 декабря 2018 17:20
Каро. Арт: «Слон сидит спокойно»
Каро. Арт: «Слон сидит спокойно» В рамках проекта «Каро.Арт» 15 декабря в двух столицах пройдут показы фильма «Слон сидит спокойно» китайского режиссера Ху Бо. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала
11 декабря 2018 16:57
В Москве пройдет ретроспектива фильмов Акиры Куросавы
В Москве пройдет ретроспектива фильмов Акиры Куросавы Синематека «Искусство кино» совместно с Посольством Японии в России и Японским фондом в рамках года Японии в России организуют ретроспективу фильмов Акиры Куросавы. Мероприятие пройдет в
8 декабря 2018 00:42
В Москве прошла премьера нового фильма Ивана И. Твердовского
В Москве прошла премьера нового фильма Ивана И. Твердовского В киноцентре «Октябрь» прошла премьера нового фильма Ивана И. Твердовского («Класс коррекции», «Зоология») – «Подбросы». Главный герой ленты рос
21 ноября 2018 16:32
В Москве пройдет премьера фильма «Своя республика» Алёны Полуниной
В Москве пройдет премьера фильма «Своя республика» Алёны Полуниной В Москве пройдет премьера фильма «Своя республика» Алёны Полуниной. Картину покажут в киноцентре «Октябрь» 24 ноября. Начало мероприятия – 19.00. После показа киноленты
20 ноября 2018 01:13
Снова в кино: Классические фильмы ужасов
Снова в кино: Классические фильмы ужасов Снова в кино покажут фильмы ужасов «Суспирия» Дарио Ардженто, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина и «Ребенок Розмари» Романа Полански. Увидеть киноленты на
24 октября 2018 02:14
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет ретроспектива фильмов Ричарда Линклейтера
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет ретроспектива фильмов Ричарда Линклейтера В рамках фестиваля AMFEST пройдет ретроспектива фильмов Ричарда Линклейтера. Мероприятие проведут в Москве и Санкт-Петербурге. На большом экране зрители увидят трилогию «Перед рассветом /
3 октября 2018 20:34
Фильмы Милоша Формана возвращаются в кинотеатры
Фильмы Милоша Формана возвращаются в кинотеатры Компания «Иноекино» при поддержке журнала «Искусство кино» возвращает фильмы Милоша Формана на большие экраны. В программу «Милош Форман. Лучшее» попали картины
26 сентября 2018 01:31
Кинокартины Вернера Херцога покажут на большом экране
Кинокартины Вернера Херцога покажут на большом экране Компания «Иноекино» покажет на больших экранах легендарные киноленты Вернера Херцога. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге будут демонстрироваться «Агирре, гнев божий» и
18 сентября 2018 02:19
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль бразильского кино
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль бразильского кино В Москве и Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль бразильского кино. В рамках проекта КАРО.Арт зрители смогут посмотреть на большом экране киноновинки Бразилии. Показы фильмов пройдут в московском
13 сентября 2018 21:15
«Закону тут не место»: премьера
«Закону тут не место»: премьера 18 сентября в киноцентре «Октябрь» состоится премьера итальянской комедии «Закону тут не место» дуэта Ficarra&Picone. В 2017 году фильм стал лидером кассовых сборов у себя
13 сентября 2018 01:19
В Москве прошла премьера фильма «Гоголь. Страшная месть»
В Москве прошла премьера фильма «Гоголь. Страшная месть» Более трех тысяч человек стали первыми зрителями премьеры фильма «Гоголь. Страшная месть», прошедшей в Москве 21 августа в киноцентре «Октябрь». Среди гостей премьеры были и
23 августа 2018 00:37
В «Октябре» пройдут показ и обсуждение фильма «Сердце мира»
В «Октябре» пройдут показ и обсуждение фильма «Сердце мира» Фильм Натальи Мещаниновой «Сердце мира» вернулся с «Кинотавра-2018» с несколькими наградами, среди них значатся Гран-при смотра и приз за лучшую мужскую роль. Увидеть картину
15 августа 2018 20:36
В киноцентре «Октябрь» состоится зрительская премьера фильма «Календарь»
В киноцентре «Октябрь» состоится зрительская премьера фильма «Календарь» Короткометражная лента «Календарь» Игоря Поплаухина получила приз в программе Cinefondation 71-го Каннского кинофестиваля и стала лучшим короткометражным фильмом на
16 июля 2018 19:37
В Москве прошла светская премьера фильма «Черновик»
В Москве прошла светская премьера фильма «Черновик» 17 мая в киноцентре «Октябрь» прошла светская премьера фильма «Черновик» Сергея Мокрицкого. Премьеру посетили исполнители главных ролей Никита Волков, Юлия Пересильд, Ольга
20 мая 2018 23:40
9 мая состоится специальный показ документального фильма о Холокосте «Шоа»
9 мая состоится специальный показ документального фильма о Холокосте «Шоа» В рамках проекта «КАРО.Арт» 9 мая 2018 года состоится специальный показ фильма документального фильма о Холокосте «Шоа». Продолжительность киноленты составляет 9,5 часов.
27 апреля 2018 02:05
«Конченая»: премьерные показы в Москве и Санкт-Петербурге
«Конченая»: премьерные показы в Москве и Санкт-Петербурге В рамках фестиваля «Why Not Movie» в Москве и Санкт-Петербурге 14 мая в 20:00 покажут фильм «Конченая», главную роль в котором исполнила Марго Робби. Режиссерское кресло на
24 апреля 2018 03:15
Фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» вновь покажут в кинотеатрах
Фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» вновь покажут в кинотеатрах Компания «ВГИК-Дебют» совместно с проектом «Каро.Арт» и кинотеатром «Иллюзион» проведет дополнительные показы фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом
9 апреля 2018 19:20
В кинотеатрах сети «КАРО» пройдет ретроспектива фильмов Джима Джармуша
В кинотеатрах сети «КАРО» пройдет ретроспектива фильмов Джима Джармуша 10-15 апреля «КАРО.Арт» и «Синематека: Искусство кино» проводят ретроспективу фильмов Джима Джармуша. В программу ретроспективы вошли такие фильмы, как «Ночь на
6 апреля 2018 04:23
«Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы покажут в кинотеатрах
«Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы покажут в кинотеатрах 14 апреля компания «Иноекино» проведет специальные показы фильма «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. Сеансы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
5 апреля 2018 02:32
Фильмы XXI фестиваля нового итальянского кино представят их режиссеры
Фильмы XXI фестиваля нового итальянского кино представят их режиссеры Открытие XXI фестиваля нового итальянского кино N.I.C.E назначено на 4 апреля. В программу фестиваля вошло 13 кинолент. Фильмом открытия стала картина «Дуэль сомелье». Ее представят
30 марта 2018 03:21
Лучший фестиваль рекламы празднует 25 лет в России
Лучший фестиваль рекламы празднует 25 лет в России «Ночь пожирателей рекламы» — это легендарный фестиваль, который соберёт поклонников жанра на одну ночь, чтобы насладиться лучшими короткометражными фильмами. В этот раз
16 марта 2018 17:19
«Завтрак у Тиффани» вновь покажут на больших экранах кинотеатров
«Завтрак у Тиффани» вновь покажут на больших экранах кинотеатров 8 марта в трех городах России компания «Иноекино» проведет специальные показы фильма «Завтрак у Тиффани» Блейка Эдвардса с Одри Хепберн в главной роли. Сеансы пройдут в
22 февраля 2018 02:58
«Нелюбовь» возвращается в кинотеатры
«Нелюбовь» возвращается в кинотеатры С 21 февраля драму «Нелюбовь» Андрея Звягинцева можно снова увидеть на больших экранах. Тяжелая и пронзительная кинолента рассказывает о паре, переживающей мучительный развод. Супруги
21 февраля 2018 18:37
В кинотеатрах сети «КАРО» состоятся специальные показы фильмов, номинированных на «Оскар» в этом году
В кинотеатрах сети «КАРО» состоятся специальные показы фильмов, номинированных на «Оскар» в этом году С 1 по 4 марта в кинотеатрах сети «КАРО» состоятся специальные показы фильмов, номинированных в этом году на премию «Оскар». В киноцентре «Октябрь» пройдут сеансы
21 февраля 2018 00:28
«Унесённые ветром» на один день вернутся на большой экран
«Унесённые ветром» на один день вернутся на большой экран Культовую картину прошлого века покажут в Москве и Петербурге в честь Международного женского дня. Фильм «Унесённые ветром» вошёл в золотую коллекцию кинематографа и по праву считается
17 февраля 2018 14:12
Ретроспектива режиссера Жако ван Дормеля
Ретроспектива режиссера Жако ван Дормеля Прокатная компания Capella Film и Арт-объединение CoolConnections представляют ретроспективу фильмов бельгийского режиссера Жако ван Дормеля, которая продлится с 21 по 23 февраля 2018 года.
16 февраля 2018 02:25
«Микеланджело Антониони. Кино отчуждения»: фильмы легендарного режиссера возвращаются на большие экраны
«Микеланджело Антониони. Кино отчуждения»: фильмы легендарного режиссера возвращаются на большие экраны 15-18 февраля 2018 года «Иноекино» при поддержке «Искусства кино» покажет на больших экранах тетралогию об одиночестве Микеланджело Антониони. Показы фильмов
30 января 2018 00:09
В «Октябре» состоится спецпоказ фильмов «SOS Матросу!» и «We are X»
В «Октябре» состоится спецпоказ фильмов «SOS Матросу!» и «We are X» 29 января в киноцентре «Октябрь» пройдет специальный показ фильмов «SOS Матросу!» и «We are X». Фильмы расскажут о знаменитых музыкальных коллективах
18 января 2018 18:37
Ретроспектива Михаэля Ханеке в «Октябре»
Ретроспектива Михаэля Ханеке в «Октябре» Премьера картины «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке состоялась в Каннах в 2017 году. С 25 января 2018 фильм выходит в российский прокат. К российской премьере ленты подготовлена ретроспектива
15 января 2018 23:28
Встречаем Новый 2018 год на премьере фильма «Величайший шоумен»
Встречаем Новый 2018 год на премьере фильма «Величайший шоумен» Большая премьера одного из самых ожидаемых фильмов праздничных каникул в новогоднюю ночь в киноцентре «Октябрь» становится хорошей традицией. В этот раз кинокомпания «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
26 декабря 2017 20:05
Ретроспектива Кристофера Нолана
Ретроспектива Кристофера Нолана Компания «Иноекино» при поддержке журнала «Искусство кино» с 2 по 7 января наступающего 2018 года проводит ретроспективу фильмов Кристофера Нолана. В программу вошли шесть
22 декабря 2017 14:40
Праздничные показы Большого фестиваля мультфильмов
Праздничные показы Большого фестиваля мультфильмов В период новогодних каникул в Москве пройдут показы 2-ух мультфильмов, которые продлят праздничную атмосферу и передадут дух Рождества — «Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество»
19 декабря 2017 17:40
Спецпоказы «Титаника» пройдут в трех городах России
Спецпоказы «Титаника» пройдут в трех городах России Компания «Иноекино» проведет специальные показы легендарного фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» в трех городах России. Жители и гости Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы
14 декабря 2017 00:41
Премьера фильма «Жизнь вечная» пройдёт в Москве
Премьера фильма «Жизнь вечная» пройдёт в Москве Документальный фильм про Донецк покажут москвичам 14 декабря. Это кино про мирную жизнь и не очень, про то, почему люди остаются верными своему городу и своей стране.   Режиссёр картины
12 декабря 2017 17:17
Показ фильма «Зови меня своим своим именем» пройдёт в 5 городах России
Показ фильма «Зови меня своим своим именем» пройдёт в 5 городах России Горячая итальянская история Луки Гуаданьино всколыхнёт сердце каждого зрителя этой зимой. В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске пройдёт специльный показ картины «Зови меня своим
11 декабря 2017 12:38
Премьера фильма «ВоваНина» пройдёт в «Каро 11 Октябрь»
Премьера фильма «ВоваНина» пройдёт в «Каро 11 Октябрь» История любви двух художников предстанет перед зрителями в документальной картине Наталии Назаровой «ВоваНина». Премьера состоится 8 декабря. Владимир Сальников и Нина Котёл —
8 декабря 2017 00:57
16 декабря состоится открытие фестиваля индийского кино Bollywood Film Festival
16 декабря состоится открытие фестиваля индийского кино Bollywood Film Festival 16 декабря начнется фестиваль индийского кино Bollywood Film Festival. Торжественное открытие состоится в киноцентре «Октябрь» в Москве. Фильмом открытия стала лента «Мама»
24 ноября 2017 20:35
Расширенные версии трех частей «Властелина колец» покажут на большом экране
Расширенные версии трех частей «Властелина колец» покажут на большом экране 8-10 декабря в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора» и в Новосибирске в кинотеатре «Победа», а также 14-16 декабря в Москве в «КАРО 11 Октябрь» покажут
23 ноября 2017 21:00
Премьеры фильма «Карп отмороженный» в Москве и Санкт-Петербурге
Премьеры фильма «Карп отмороженный» в Москве и Санкт-Петербурге Торжественные премьеры фильма Владимира Котта «Карп отмороженный» пройдут в двух столицах – 1 декабря в Москве в киноцентре «Октябрь» и 6 декабря в Санкт-Петербурге в
20 ноября 2017 21:39
Показ фильма «Голгофа» пройдёт в двух столицах
Показ фильма «Голгофа» пройдёт в двух столицах Ирландский киноклуб приглашает всех желающих на просмотр многогранной драмы «Голгофа». Показ и обсуждение картины состоится в Москве и в Петербурге. Этот фильм нельзя описать простыми
10 ноября 2017 16:52
В «Октябре» пройдет специальный показ «Привидения»
В «Октябре» пройдет специальный показ «Привидения» 13 ноября в киноцентре «Октябрь» состоится специальный показ ленты «Привидение». Фильм представит Антон Долин. Кроме лекции кинокритика, гостей мероприятия также ожидает
7 ноября 2017 20:13
В Москве начинается кинотур по Италии: стартовал фестиваль «RIFF»
В Москве начинается кинотур по Италии: стартовал фестиваль «RIFF» 1 ноября состоялось торжественное открытие самого масштабного италоязычного кинофестиваля в России. 4-ая церемония представила гостям комедийную премьеру «Закону тут не место» лучшего
3 ноября 2017 19:52
«Рок» — музыка и судьба в новом фильме Ивана Шахназарова
«Рок» — музыка и судьба в новом фильме Ивана Шахназарова 7 ноября режиссёр Иван Шахназаров представит свой новый фильм, наполненный музыкальной атмосферой, мечтами, надеждами и внутренними победами. Торжественная премьера состоится в кинотеатре
2 ноября 2017 14:57
«Тонкую красную линию» и другие фильмы Малика покажут в Москве и Петербурге
«Тонкую красную линию» и другие фильмы Малика покажут в Москве и Петербурге С 17 по 19 ноября в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга состоятся показы трех первых картин неподражаемого Терренса Малика, которые организует «Иноекино». Вновь можно будет
1 ноября 2017 21:22
Объявлена программа Российского кинорынка
Объявлена программа Российского кинорынка Стала известна программа мероприятий 104-го Российского кинорынка, который пройдет с 27 по 30 ноября в конгресс-пространстве отеля «Рэдиссон Славянская». ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
27 октября 2017 11:48
Фильм «Сила мечты» покажут в киноцентре «Октябрь»
Фильм «Сила мечты» покажут в киноцентре «Октябрь» 6 октября в день 50-летнего юбилея киноцентра «Октябрь» состоится премьерный показ фильма «Сила мечты», приуроченного к 100-летию Октябрьской революции. Мероприятие
2 октября 2017 13:50
На фестивале «360°» покажут научно-фантастические фильмы о «несовершенном будущем»
На фестивале «360°» покажут научно-фантастические фильмы о «несовершенном будущем» 7-ой фестиваль кино о науке и технологиях «360°» и Берлинский международный кинофестиваль организуют показ ретроспективной программы научно-фантастических фильмов «Future
29 сентября 2017 21:48
«Зеркало» и «Танцующую в темноте» покажут в рамках проекта «Синематека Искусство Кино»
«Зеркало» и «Танцующую в темноте» покажут в рамках проекта «Синематека Искусство Кино» Начинаются показы и лекции от проекта журнала «Искусство Кино» – «Синематека Искусство Кино», цель которого в возвращении любителей авторского кино к дискуссиям и
23 сентября 2017 15:16
В Москве пройдет Фестиваль кино о науке и технологиях 360°
В Москве пройдет Фестиваль кино о науке и технологиях 360° С 20 по 29 октября в столице пройдут показы 7-го Международного фестиваля кино о науке и технологиях 360°, организованный Политехническим музеем. Фестиваль ставит перед собой цель привлечь
20 сентября 2017 23:12
В Москве пройдет Российско-итальянский кинофестиваль (RIFF)
В Москве пройдет Российско-итальянский кинофестиваль (RIFF) 1 ноября в киноцентре «Октябрь» стартуют показы 4-го Российско-итальянского кинофестиваля ​(RIFF), организованного при поддержке Департамента культуры Москвы и Посольства Италии. Самый
20 сентября 2017 14:15
В Москве стартует Фестиваль SUBTITLE
В Москве стартует Фестиваль SUBTITLE С 22 по 24 сентября в московском кинотеатре «Октябрь» пройдут показы 20-го Международного фестиваля SUBTITLE, который также будет работать как первая в стране международная
18 сентября 2017 16:29
Данила Козловский сыграет в сериале «Викинги»
Данила Козловский сыграет в сериале «Викинги» 13 сентября Фестиваль SUBTITLE в Москве при участии агентства Lisa Richards сообщил, что Данила Козловский исполнит одну из ключевых ролей в канадо-ирландском сериале «Викинги»,
14 сентября 2017 02:56
В «Родине» покажут фильм-концерт «Проводник»
В «Родине» покажут фильм-концерт «Проводник» 16 сентября в киноцентре «Родина» состоится показ фильма норвежского режиссера Нильса Гаупа «Проводник», организованный международным кинофестивалем в Тромсё при
12 сентября 2017 12:23
Завершился Московский Международный Канский видеофестиваль
Завершился Московский Международный Канский видеофестиваль Завершились московские смотры 16-го Международного Канского видеофестиваля, которые проходили с 31 августа по 3 сентября. В программу были включены фильмы основной программы фестиваля,
6 сентября 2017 12:58
«Прорубь» Андрея Сильвестрова откроет показы Эха Канского видеофестиваля в Москве
«Прорубь» Андрея Сильвестрова откроет показы Эха Канского видеофестиваля в Москве 31 августа в московском кинотеатре «Октябрь» стартует Эхо16-го Международного Канского видеофестиваля, фильмом открытия которого станет анти-сказка «Прорубь» почетного
30 августа 2017 23:32
Победителем Канского видеофестиваля стал корейский фильм «Девушка за дверью»
Победителем Канского видеофестиваля стал корейский фильм «Девушка за дверью» 27 августа в городе Канск Красноярского края завершился 16-ый Международный Канский видеофестиваль. Гран-при достался короткометражной картине южнокорейского режиссера Сонг Йоо-сунга –
29 августа 2017 20:25
Стартует 16-ый Международный Канский Видеофестиваль
Стартует 16-ый Международный Канский Видеофестиваль 23 августа начинает свои показы 16-ый Международный Канский Видеофестиваль, который будет проходить в городе Канск Красноярского края до 27 числа. За главный приз «Золотой пальмовый
21 августа 2017 11:13
16-ый Международный Канский Фестиваль пройдет в Канске и Москве
16-ый Международный Канский Фестиваль пройдет в Канске и Москве 23 августа16-ый Международный Канский Фестиваль стартует в Канске Красноярского края, а 31 августа – в Москве. В Канске показы экспериментального кино и видео-арта пройдут на открытом
8 августа 2017 15:00
Киношкола «Индустрия» устраивает день открытых дверей
Киношкола «Индустрия» устраивает день открытых дверей 10 июля в кинотеатре «Октябрь» состоится день открытых дверей новой киношколы «Индустрия». Основателями школы кино и телевидения являются Федор Бондарчук, кинокомпания
4 июля 2017 03:44
В Москве стартует фестиваль фильмов об искусстве PERFORM
В Москве стартует фестиваль фильмов об искусстве PERFORM 4 июля начинаются показы программы «Золотой век модернизма» Фестиваля фильмов об искусстве PERFORM, который продлится до 30 июля. Мероприятия пройдут сразу в трех
29 июня 2017 18:36
В Москве начинаются показы фильмов о буддизме SHANTI SCREENINGS
В Москве начинаются показы фильмов о буддизме SHANTI SCREENINGS 16 июня в киноцентре «Октябрь» стартуют показы SHANTI SCREENINGS – картин, посвященных теме йоги, медитации, буддизму и самосовершенствованию. Откроет программу фильм
13 июня 2017 12:24
В столице стартует 3-ий Московский Еврейский кинофестиваль
В столице стартует 3-ий Московский Еврейский кинофестиваль С 12 по 20 июня Москва станет местом проведения 3-го Московского Еврейского кинофестиваля, в рамках которого состоятся показы более 50 лучших картин, отобранных для конкурса. Площадками в этом году
10 июня 2017 13:08
В Москве продолжается фестиваль документального кино Beat Film Festival
В Москве продолжается фестиваль документального кино Beat Film Festival Фестиваль документального кино Beat Film Festival, стартовавший в Москве 25 мая, продолжает показы лучших картин о новой культуре, которые продляться до 4 июня. В программе этого года – 35
2 июня 2017 12:11
В Москве стартует фестиваль документального кино «Докер»
В Москве стартует фестиваль документального кино «Докер» 18 мая в киноцентре «Октябрь» состоится церемония открытия Международного кинофестиваля «Докер». Начало в 19.00. «ДОКер» – один из самых крупных в России
17 мая 2017 21:46
Начинает свои показы Фестиваль польских фильмов «Висла»
Начинает свои показы Фестиваль польских фильмов «Висла» С 25 мая по 11 июня в московских кинотеатрах пройдут показы юбилейного 10-го Фестиваля польских фильмов «Висла». В программе – лучшие художественные работы кинематографистов из
5 мая 2017 02:37
ТАСС проведёт пресс-конференцию 20-го Фестиваля нового итальянского кино N.I.C.E.
ТАСС проведёт пресс-конференцию 20-го Фестиваля нового итальянского кино N.I.C.E. 4 апреля московский пресс-центр ТАСС станет местом проведения пресс-конференции, посвящённой 20-му Фестивалю нового итальянского кино N.I.C.E. Начало в 12.00. На вопросы журналистов ответят: -
29 марта 2017 11:49
Премьера фильма «Эпоха танцев» в Москве и Петербурге
Премьера фильма «Эпоха танцев» в Москве и Петербурге 28 марта на большом экране московского киноцентра «Октябрь» состоится российская премьера документального фильма Виктора Буды «Эпоха танцев». А 30 марта, в день общего
27 марта 2017 10:38
В Москве пройдет 10-ый фестиваль ирландского кино
В Москве пройдет 10-ый фестиваль ирландского кино С 15 по 26 марта киноцентре «Октябрь» станет местом проведения 10-го фестиваля ирландского кино, организованного в рамках проекта «КАРО.Арт». В программе показов –
6 марта 2017 11:04
В Москве состоится 8-ой фестиваль зеленого документального кино ECOCUP
В Москве состоится 8-ой фестиваль зеленого документального кино ECOCUP 24 февраля в Москве откроется 8-ой фестиваль зеленого документального кино ECOCUP, который продлится до 2 марта. Локацией в этом году станет кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате. В
13 февраля 2017 13:35
В Москве пройдет показ фильмов о любви в День святого Валентина
В Москве пройдет показ фильмов о любви в День святого Валентина 14 февраля в киноцентре «Октябрь» в честь Дня святого Валентина пройдет показ фильмов о любви от сети кинотеатров «КАРО». Начало в 18.30. В программе праздничного вечера:
10 февраля 2017 12:11
В Москве пройдет лекция Федора Бондарчука о фильме «Притяжение»
В Москве пройдет лекция Федора Бондарчука о фильме «Притяжение» 17 января, накануне премьеры фантастической картины «Притяжение», режиссер Федор Бондарчук прочтет лекцию о создании фильма, расскажет некоторые производственные секреты и поделится своим
10 января 2017 14:54
Показ фильма «Петсон и Финдус» в «КАРО»
Показ фильма «Петсон и Финдус» в «КАРО» Во время новогодних каникул в киноцентре «Октябрь» пройдёт показ фильма «Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество». Впервые он был показан в рамках Большого фестиваля
20 декабря 2016 17:32
Новый Год с героями фильма «Ла-Ла Ленд»
Новый Год с героями фильма «Ла-Ла Ленд» 31 декабря Кинокомпания «Централ Партнершип» совместно с сетью кинотеатров «КАРО» подарят зрителям эксклюзивный подарок – празднование новогодней ночи в голливудской
20 декабря 2016 17:12
Фестиваль «Артдокфест» пройдёт в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге
Фестиваль «Артдокфест» пройдёт в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге С 1 по 9 декабря в Москве, Петербурге и Екатеринбурге состоится фестиваль документального кино «Артдокфест». Конкурсные фильмы будут показаны во всех городах
24 ноября 2016 11:32
В России стартует Российско-итальянский кинофестиваль
В России стартует Российско-итальянский кинофестиваль С 1 по 13 ноября в Москве пройдёт Российско-итальянский кинофестиваль (RIFF), в программу которого вошли как успешные кассовые картины, так и авторские киноленты. Зрители смогут насладиться фильмами,
24 октября 2016 18:13
Московский международный Канский фестиваль
Московский международный Канский фестиваль С 22 по 27 сентября в киноцентре «Октябрь» пройдёт пятнадцатый Московский международный Канский фестиваль. Зрителей ждёт торжественное открытие кинофестиваля, на котором в отличие от
16 сентября 2016 11:43
Лекция Игоря Толстунова и Николая Хомерики
Лекция Игоря Толстунова и Николая Хомерики Известный режиссёр Николай Хомерики, а также успешный продюсер и режиссёр картины «Метро» Игорь Толстунов посетят киноцентр «Октябрь» с лекцией под названием
13 сентября 2016 12:09
«Кинотавр Shorts» впервые в прокате
«Кинотавр Shorts» впервые в прокате XXVII Открытый Российский кинофестиваль «Кинотавр» совместно с UtopiaPictures выпускают в прокат сборник короткометражного кино «Кинотавр Shorts».  Премьера состоится 7
7 сентября 2016 11:39
В КАРО пройдёт «День российского кино»
В КАРО пройдёт «День российского кино» 27 августа 2016 года в кинотеатре «Октябрь» состоится грандиозный «День российского кино в КАРО». Главным событием этого дня станет лекция известного продюсера Александра
17 августа 2016 15:29
