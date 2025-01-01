Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Каро 11 Октябрь
550
метров
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
5
700
метров
Friends Hall NewTone
Арбатская / Александровский Сад / Боровицкая / Библиотека им. Ленина
5
850
метров
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская / Александровский Сад / Библиотека им. Ленина / Боровицкая / Охотный Ряд / Кропоткинская
5
900
метров
Художественный
Арбатская / Александровский Сад / Боровицкая / Библиотека им. Ленина / Кропоткинская / Охотный Ряд
5
1.2
км
Stella di Mosca Summer Cinema
Александровский Сад / Библиотека им. Ленина / Арбатская / Боровицкая / Охотный Ряд / Театральная / Площадь Революции
5
1.4
км
Романов Синема
Александровский Сад / Библиотека им. Ленина / Боровицкая / Охотный Ряд / Арбатская / Театральная / Площадь Революции
5
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
