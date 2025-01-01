Меню
Кинотеатр Каро 11 Октябрь (Москва) на карте
550 метров
Пять звезд на Смоленской Смоленская
5
700 метров
Friends Hall NewTone Арбатская / Александровский Сад / Боровицкая / Библиотека им. Ленина
5
850 метров
Домжур (Центральный Дом журналистов) Арбатская / Александровский Сад / Библиотека им. Ленина / Боровицкая / Охотный Ряд / Кропоткинская
5
900 метров
Художественный Арбатская / Александровский Сад / Боровицкая / Библиотека им. Ленина / Кропоткинская / Охотный Ряд
5
1.2 км
Stella di Mosca Summer Cinema Александровский Сад / Библиотека им. Ленина / Арбатская / Боровицкая / Охотный Ряд / Театральная / Площадь Революции
5
1.4 км
Романов Синема Александровский Сад / Библиотека им. Ленина / Боровицкая / Охотный Ряд / Арбатская / Театральная / Площадь Революции
5
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
