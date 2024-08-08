В премиальном кинотеатре "Пять звезд" на Смоленской" вас ожидают шесть комфортабельных залов, оснащенных самой передовой технологией кинопоказа и зрительскими креслами повышенной комфортности, уютный лобби бар.

В кинокомплексе также работает «Лаундж-пространство» – это event-зона с прилегающим кинозалом на 22 человека, для проведения конференций, дружеских встреч и детских праздников. Здесь вы сможете провести как деловое, так и праздничное мероприятие любого уровня и сложности.

В кинотеатре "Пять звезд" на Смоленской" мы будем продолжать традицию и показывать не только блокбастеры и кассовые хиты, но и авторское, фестивальное кино, и, конечно, фильмы на языке оригинала.

ВНИМАНИЕ! Для просмотра сеансов в формате 3D необходимы специальные очки, которые вы всегда можете приобрести в кассах кинотеатра по цене 50 рублей или воспользоваться своими очками.