Пять звезд на Смоленской

Пять звезд на Смоленской

Москва
Адрес
Москва, Смоленская площадь, 5, ТРЦ "Смоленский пассаж 2"
Метро
Смоленская
Билеты от 850 ₽
Сеть
5 звезд
О кинотеатре

В премиальном кинотеатре "Пять звезд" на Смоленской" вас ожидают шесть комфортабельных залов, оснащенных самой передовой технологией кинопоказа и зрительскими креслами повышенной комфортности, уютный лобби бар.

В кинокомплексе также работает «Лаундж-пространство» – это event-зона с прилегающим кинозалом на 22 человека, для проведения конференций, дружеских встреч и детских праздников. Здесь вы сможете провести как деловое, так и праздничное мероприятие любого уровня и сложности.

В кинотеатре "Пять звезд" на Смоленской" мы будем продолжать традицию и показывать не только блокбастеры и кассовые хиты, но и авторское, фестивальное кино, и, конечно, фильмы на языке оригинала.

ВНИМАНИЕ! Для просмотра сеансов в формате 3D необходимы специальные очки, которые вы всегда можете приобрести в кассах кинотеатра по цене 50 рублей или воспользоваться своими очками.

7 голосов
7 голосов
Билеты от 850 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Пять звезд на Смоленской
Сегодня 1 сеанс
22:00 от 1250 ₽ ...
Сегодня 1 сеанс
22:15 от 1250 ₽ ...
Сегодня 1 сеанс
20:45 от 1250 ₽ ...
Сегодня 2 сеанса
17:45 от 1050 ₽ 21:55 от 1250 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре
User 8 августа 2024, 21:08
Приехали на сеанс, с заранее купленными билетами и уже на входе нам сказали, что сеанс отменили , но никаких уведомлений не было, не рекомендую данное заведение!
7 голосов
Фильмы в кинотеатре Пять звезд на Смоленской

28 дней драма 2025, Италия / Бельгия
2D
22:00 от 1250 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
22:15 от 1250 ₽
Бухта Бэррона криминал, драма, триллер 2024, США
2D
20:45 от 1250 ₽
Полное расписание и билеты
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
2025, США, боевик, приключения, семейный
2025, США, боевик, приключения, комедия
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
2025, Россия, комедия
2025, Россия, комедия, семейный
2025, Россия, семейный
2025, США, мелодрама
2025, США, боевик, приключения, фантастика
2025, США, спорт
2025, Россия, комедия
