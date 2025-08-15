Меню
Пять звезд на Смоленской
Расписание сеансов кинотеатра «Пять звезд на Смоленской»
Расписание сеансов кинотеатра «Пять звезд на Смоленской»
28 дней
драма
2025, Италия / Бельгия
2D
22:00
от 1250 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
22:15
от 1250 ₽
Бухта Бэррона
криминал, драма, триллер
2024, США
2D
20:45
от 1250 ₽
Голый пистолет
комедия
2025, США
2D
17:45
от 1050 ₽
21:55
от 1250 ₽
Джульетта и Ромео
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
2D
13:40
от 850 ₽
Дом в огне
комедия, триллер, мелодрама
2024, Испания
2D
21:35
от 1250 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
11:00
от 850 ₽
Как приручить дракона
боевик, приключения, семейный
2025, США
2D
16:35
от 1050 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
14:15
от 1050 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
11:30
от 850 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
13:30
от 850 ₽
20:00
от 1250 ₽
Письма о любви
драма
2024, Великобритания / Ирландия
2D
17:55
от 1050 ₽
Плохие парни 2
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
2D
12:35
от 850 ₽
16:40
от 1050 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
11:35
от 850 ₽
14:35
от 1050 ₽
18:40
от 1250 ₽
Свободные люди
боевик, криминал, драма
2025, Греция / США
2D
15:55
от 1050 ₽
Супермен
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
2D
11:50
от 850 ₽
19:00
от 1250 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
11:15
от 850 ₽
15:30
от 1050 ₽
19:40
от 1250 ₽
Формула 1
спорт
2025, США
2D
12:00
от 850 ₽
13:20
от 850 ₽
15:00
от 1050 ₽
16:20
от 1050 ₽
18:05
от 1250 ₽
19:20
от 1250 ₽
21:05
от 1250 ₽
