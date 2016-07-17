Меню
Mikhail Smirnov 17 июля 2016, 12:33
Оценка
Отдыхали в Москве и решили сходить в Сатурн, который находился рядом с нашим местожительством. Остались очень довольны. Вежливый, внимательный персонал, большой выбор фильмов, которые показывают с даты выхода в прокат. Удобный зал с большим экраном и цены, которые приятно удивили. Мы с женой остались довольны. Всем советуем!!!!!
17 июля 2016, 12:33 Ответить
Perfect blue 16 сентября 2024, 13:50
Оценка
Хороший
16 сентября 2024, 13:50 Ответить
Perfect blue 29 октября 2024, 17:43
в ответ на сообщение Perfect blue от 16 сентября 2024, 13:50
Оценка
😈
29 октября 2024, 17:43 Ответить
ghg04197 30 октября 2024, 12:27
Оценка
Понравилось
30 октября 2024, 12:27 Ответить
ghg04197 30 октября 2024, 12:27
в ответ на сообщение ghg04197 от 30 октября 2024, 12:27
Оценка
Удобный
30 октября 2024, 12:27 Ответить
Perfect blue 2 ноября 2024, 11:23
Оценка
🙅
2 ноября 2024, 11:23 Ответить
lfe36347 2 ноября 2024, 11:34
Оценка
🙏
2 ноября 2024, 11:34 Ответить
