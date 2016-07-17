Меню
Москино Сатурн
Отзывы о кинотеатре Москино Сатурн
Отзывы о кинотеатре Москино Сатурн
Отзывы о кинотеатре Москино Сатурн
Mikhail Smirnov
17 июля 2016, 12:33
Оценка
Отдыхали в Москве и решили сходить в Сатурн, который находился рядом с нашим местожительством. Остались очень довольны. Вежливый, внимательный персонал, большой выбор фильмов, которые показывают с даты выхода в прокат. Удобный зал с большим экраном и цены, которые приятно удивили. Мы с женой остались довольны. Всем советуем!!!!!
17 июля 2016, 12:33
2
0
Ответить
Perfect blue
16 сентября 2024, 13:50
Оценка
Хороший
16 сентября 2024, 13:50
1
0
Ответить
Perfect blue
29 октября 2024, 17:43
в ответ на сообщение
Perfect blue от 16 сентября 2024, 13:50
Оценка
😈
29 октября 2024, 17:43
0
0
Ответить
ghg04197
30 октября 2024, 12:27
Оценка
Понравилось
30 октября 2024, 12:27
0
0
Ответить
ghg04197
30 октября 2024, 12:27
в ответ на сообщение
ghg04197 от 30 октября 2024, 12:27
Оценка
Удобный
30 октября 2024, 12:27
0
0
Ответить
Perfect blue
2 ноября 2024, 11:23
Оценка
🙅
2 ноября 2024, 11:23
0
0
Ответить
lfe36347
2 ноября 2024, 11:34
Оценка
🙏
2 ноября 2024, 11:34
0
0
Ответить
