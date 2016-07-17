Меню
Москино Сатурн

Москва
Адрес
г. Москва, СВАО, район Свиблово, ул. Снежная, д.18
Метро
Свиблово Ботанический сад
Телефон

+7 (499) 180-43-52

Билеты от 170 ₽
Сеть
Москино
О кинотеатре

Кинотеатр «Москино Сатурн» открыт в 1968 году. Это киноконцертный зал и культурно-досуговый центр.

В репертуаре кинотеатра новинки российского и зарубежного кинопроката, в том числе на языке оригинала с русскими субтитрами.

В кинотеатре два кинозала на 492 и 33 мест.
Фильмы демонстрируются в форматах 3D и 2D.
Предусмотрена возможность тифлокомментирования и демонстрация фильмов с закрытыми спецсубтитрами для зрителей с особенностями слуха и зрения, по запросу выдается специальное оборудование.

Кинотеатр оборудован кинопроектором для показа фильмов с пленки 35 мм.

Для посетителей работает кофейня «Галерея».

Льготы: действует «Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00, действуют льготы для разных категорий граждан: ветеранов ВОВ, участников боевых действий, пенсионеров, школьников, студентов дневных отделений, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, многодетных семей, а также лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

412 голосов
Билеты от 170 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Москино Сатурн
Драйв
Драйв
Сегодня 1 сеанс
21:25 от 170 ₽ ...
Конформист
Конформист
Сегодня 1 сеанс
12:25 от 170 ₽ ...
Надо снимать фильмы о любви
Надо снимать фильмы о любви
Сегодня 1 сеанс
17:30 от 350 ₽ ...
Ненависть
Ненависть
Сегодня 1 сеанс
19:30 от 170 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Mikhail Smirnov 17 июля 2016, 12:33
Отдыхали в Москве и решили сходить в Сатурн, который находился рядом с нашим местожительством. Остались очень довольны. Вежливый, внимательный… Читать дальше…
Perfect blue 16 сентября 2024, 13:50
Хороший
412 голосов
Скидки в кинотеатре
Пенсионерам и многодетным семьям

Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Пенсионерам Многодетным семьям
Школьника и студентам дешевле!

Действуют специальные цены для школьников и студентов. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Школьникам Студентам
Для людей с ограниченными возможностями лучшие цены!

Действуют специальные цены для людей с ограниченными возможностями Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Инвалидам
Фильмы в кинотеатре Москино Сатурн

Драйв драма, боевик 2011, США
2D
21:25 от 170 ₽
Конформист драма 1971, Германия / Италия / Франция
2D, SUB
12:25 от 170 ₽
Надо снимать фильмы о любви драма 2024, Россия
2D
17:30 от 350 ₽
