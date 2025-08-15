Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Драйв драма, боевик 2011, США
2D
21:25 от 170 ₽
Конформист драма 1971, Германия / Италия / Франция
2D, SUB
12:25 от 170 ₽
Надо снимать фильмы о любви драма 2024, Россия
2D
17:30 от 350 ₽
Ненависть драма, криминал 1995, Франция
2D
19:30 от 170 ₽
Ночь на земле драма, комедия 1991, США
2D, SUB
17:05 от 170 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
21:45 от 350 ₽
Остров проклятых драма, мистика, триллер 2009, США
2D, SUB
14:30 от 170 ₽
Принцесса Мононоке аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
2D
09:55 от 170 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
12:45 от 250 ₽
Терминатор 2: Судный день боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
2D
14:50 от 300 ₽
2D, SUB
10:05 от 200 ₽ 19:05 от 350 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
