Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Москино Сатурн
Расписание сеансов кинотеатра « Москино Сатурн»
Расписание сеансов кинотеатра « Москино Сатурн»
Драйв
драма, боевик
2011, США
2D
21:25
от 170 ₽
Конформист
драма
1971, Германия / Италия / Франция
2D, SUB
12:25
от 170 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
17:30
от 350 ₽
Ненависть
драма, криминал
1995, Франция
2D
19:30
от 170 ₽
Ночь на земле
драма, комедия
1991, США
2D, SUB
17:05
от 170 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
21:45
от 350 ₽
Остров проклятых
драма, мистика, триллер
2009, США
2D, SUB
14:30
от 170 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
09:55
от 170 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
12:45
от 250 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
14:50
от 300 ₽
2D, SUB
10:05
от 200 ₽
19:05
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
