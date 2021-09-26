Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Нивада Отзывы о кинотеатре Нивада

Отзывы о кинотеатре Нивада

Отзывы о кинотеатре Нивада Вся информация о кинотеатре
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
355266 26 сентября 2021, 17:20
Оценка
Полная лажа!!! Стояла акция на все фильмы билеты от 2₽. А на самом деле от 2000₽. Полная потеря времени.
26 сентября 2021, 17:20 Ответить
kakminimum 29 октября 2021, 11:23
Оценка
Супир
29 октября 2021, 11:23 Ответить
blackersha666satanic 1 апреля 2022, 22:49
Хотела бы я знать нахрена пускать этот явно крутой фильм ТОЛЬКО в элитном кинотеатре за 2000 р. Во всех бы пустили - больше навара с билетов. Эксперимент ваш не окупится, советую во всех пустить а не только в одном месте для жирных
1 апреля 2022, 22:49 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Параглаз 3 комментария
Космик Щелковский 1 комментарий
Киномакс Солярис 8 комментариев
Дом кино 1 комментарий
Mori Cinema Кунцево 8 комментариев
Алмаз Синема Алтуфьевский 8 комментариев
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше