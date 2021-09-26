Меню
Нивада
Кинотеатры
Нивада
Москва
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Адрес
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
Телефон
+7 (495) 780-84-82
/ кассы
Расписание
Бар
Диваны
мало голосов
2
голоса
Расписание
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов
в кинотеатре Нивада
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
17:10
...
Бухта Бэррона
Сегодня 1 сеанс
19:00
...
Герои анекдотов
Сегодня 1 сеанс
13:40
...
Головар-3. Капкан
Сегодня 2 сеанса
11:40
17:30
...
Полное расписание и билеты
Сегодня
Завтра
17 августа
18 августа
19 августа
20 августа
Отзывы о кинотеатре
355266
26 сентября 2021, 17:20
Полная лажа!!! Стояла акция на все фильмы билеты от 2₽. А на самом деле от 2000₽. Полная потеря времени.
blackersha666satanic
1 апреля 2022, 22:49
Хотела бы я знать нахрена пускать этот явно крутой фильм ТОЛЬКО в элитном кинотеатре за 2000 р. Во всех бы пустили - больше навара с билетов.…
Читать дальше…
Отзывы
2
голоса
Фильмы в кинотеатре Нивада
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
17:10
Бухта Бэррона
криминал, драма, триллер
2024, США
2D
19:00
Герои анекдотов
комедия
2025, Россия
2D
13:40
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
