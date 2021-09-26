Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Нивада

Нивада

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 780-84-82 / кассы

Позвонить
Расписание
В избранное Уже в избранном
Бар
Диваны
мало голосов Оцените
2 голоса
Расписание
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Нивада
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
17:10 ...
Бухта Бэррона
Бухта Бэррона
Сегодня 1 сеанс
19:00 ...
Герои анекдотов
Герои анекдотов
Сегодня 1 сеанс
13:40 ...
Головар-3. Капкан
Головар-3. Капкан
Сегодня 2 сеанса
11:40 17:30 ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре
355266 26 сентября 2021, 17:20
Полная лажа!!! Стояла акция на все фильмы билеты от 2₽. А на самом деле от 2000₽. Полная потеря времени.
blackersha666satanic 1 апреля 2022, 22:49
Хотела бы я знать нахрена пускать этот явно крутой фильм ТОЛЬКО в элитном кинотеатре за 2000 р. Во всех бы пустили - больше навара с билетов.… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
2 голоса
Оцените

Фильмы в кинотеатре Нивада

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
17:10
Бухта Бэррона криминал, драма, триллер 2024, США
2D
19:00
Герои анекдотов комедия 2025, Россия
2D
13:40
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше