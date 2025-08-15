Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Нивада
Расписание сеансов кинотеатра «Нивада»
Расписание сеансов кинотеатра «Нивада»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
17:10
Бухта Бэррона
криминал, драма, триллер
2024, США
2D
19:00
Герои анекдотов
комедия
2025, Россия
2D
13:40
Головар-3. Капкан
драма
2025, Россия
2D
11:40
17:30
Девка-баба: Кукла-чародейка
фэнтези
2024, Россия
2D
15:20
Джульетта и Ромео
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
2D
17:10
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
ужасы, триллер
2025, Индонезия
2D
17:50
Заклятье. Кровь экзорциста
ужасы
2025, Великобритания
2D
21:10
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
2D
21:40
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
12:30
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
15:50
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
13:30
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
11:40
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
19:30
Плагиатор
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
2D
15:30
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
19:40
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
14:00
15:20
Рыжая Соня
фэнтези, боевик
2025, США
2D
11:30
Свободные люди
боевик, криминал, драма
2025, Греция / США
2D
13:30
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
19:30
Улыбка. Новый кошмар
ужасы
2024, Канада / США
2D
21:30
Эдем
триллер
2024, Австралия
2D
21:20
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
