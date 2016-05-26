Меню
Алёна Холодова
26 мая 2016, 22:52
Оценка
Очень хороший кинотеатр, удобные кресла с откидывающейся спинкой, много залов, приятные скидки по студенческому)Со звуком и изображением тоже никаких проблем-ощущения захватывают, начиная с первых минут просмотра трейлеров перед самим фильмом.
26 мая 2016, 22:52
2
0
Ответить
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
8 января 2019, 08:24
Оценка
Рекламировался фильм "Жил был Дед пул", а показали "Дед пул 2", который мы видели пол года назад.
И это в новогодние праздники!
8 января 2019, 08:24
0
0
Ответить
zarema3770
14 августа 2019, 00:17
Оценка
В интернете один график сеансов , а по факту другой ...
Совсем как-то не удобно !!!!
14 августа 2019, 00:17
0
0
Ответить
Ivan Nikola
14 ноября 2021, 23:22
Оценка
Уютный тц, хорошая кухня. Современные кинозалы с удобными креслами. Вежливый персонал и удобства рядом, что важно, если фильм долго идёт 😉
14 ноября 2021, 23:22
0
0
Ответить
Anna Yakovlevna
26 ноября 2021, 18:48
Оценка
Очень любим этот кинотеатр, ходим туда всей семьей. Хорошоя атмосфера, вкусный попкорн и начосы, рекомендую!
26 ноября 2021, 18:48
0
0
Ответить
Виталий Петрушин
16 августа 2023, 14:10
в ответ на сообщение
Ivan Nikola от 14 ноября 2021, 23:22
К как удобнее ее найти к4
16 августа 2023, 14:10
0
0
Ответить
Met Albóndiga
31 октября 2023, 20:00
Оценка
Я ОЧЕНЬ ВОЗМУЩЕННА!! УЖАСНЫЙ КИНОТЕАТР!!! Пришла с подругами в этот кинотеатр на фильм "Пила 10", нам с подругой по 17, одной 18. Фильм 18+!!! ВАМ ЧТО ВАЖЕН ОДИН ГОД?! В итоге купили на барби, и собирались подойти к контролёру, и объяснить всю ситуацию, и пройти на пилу. А ОТВЕТ ПОЛУЧИЛИ-ХАМСТВО И ОТКАЗ, СО СЛОВАМИ О ТОМ ЧТО ЕЙ НУЖЕН ПАСПОРТ!! Я В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПОСМОТРЮ ЕГО ДОМА!!! Я уже молчу, что сотрудники хамят и отвратительно себя ведут. Я очень возмущённа, я прошу решить этот вопрос в обязательном порядке НЕМЕДЛЕННО.
31 октября 2023, 20:00
0
0
Ответить
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
