г. Москва, Староватутинский пр-д, д. 14
Бабушкинская
+7 (499) 647-59-24

ТРЦ «Клен» – это современный крупный торгово-развлекательный центр, расположенный в столичном микрорайоне «Бабушкинский», на Енисейской улице в пешей доступности от станции метро «Бабушкинская».

На территории торгово-развлекательного центра Columbus находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров на любой вкус (Gloria Jeans & Gee Jay, befree, Gipfel, oodji, Zolla, Calzedonia, MILAVITSA, Alessandro Frenza, Rieker, Sudar,;  Professional, «Зебра», KUPIVIP.RU, Piero, Aria Home, LiaMi, Adidas, Nike, Puma, Colin's, Zara, Reserved, Mohito, Love Republic, Stradivarius, Calzedonia, Tezenis, Intimissimi, INCANTO и др.), фирменные магазины техники (Samsung, re:Store, Redmond и др.), детские магазины «Детский Мир» и «Дочки Сыночки», салоны сотовой связи («Связной», «МТС», «Мегафон» и др.), магазины парфюмерии и кометики (Lush, «Рив Гош», Yves Rocher, M.A.C. и др.), ювелирные салоны и магазины часов (Pandora, Swatch, Valtera, SUNLIGHT, «Московский Ювелирный Завод» и др.), отделения банков и банкоматы («ОРГБанк», «Форабанк», «Сбербанк», «Альфа-банк» и др.), аптека «ГОРЗДРАВ», салон оптики, Smart Vision, цветочный магазин, магазин подарков «Красный куб», салон красоты «Линия прически», барбершоп TopGun, студия маникюра и педикюра «Точка маникюра», центр фотоуслуг, дом быта «Домаркет», химчистка, прачечная самообслуживания «СамПрачка», турагентство Coral Travel, центр йоги и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Клен» функционируют продуктовый супермаркет «Виктория», магазин техники и электроники «НОУ-ХАУ», развлекательный центр «Пушка» (кинотеатр, боулинг-клуб, игровой центр и др.), кинотеатр «Пушка», боулинг-центр, игровой центр (автодром, лабиринт и др.) и фитнес-клуб «Зебра».

Также в торгово-развлекательном центре для гостей работает зона фудкорта, где каждый посетитель сможет выбрать кафе или ресторан по своему вкусу (McDonalds, Burger King, «Теремок», «Крошка-Картошка», KFC, кафе и рестораны Meet Me, «Жемель», «Халасё», «Сувлаки», «Сладкие минуты» и др.).

Для комфорта автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Клен» есть круглосуточный 2-уровневый подземный паркинг на 250 мест, автомойка и шиномонтаж.

г. Москва, Староватутинский пр-д, д. 14

Добраться до ТРЦ «Клен» можно следующим образом:

1.       Пешком от метро «Бабушкинская» (500 метров)

2.       На любом общественном транспорте, идущем по Енисейской улице до остановки «Енисейская улица»

Магазины и фудкорт ТРЦ «Клен»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Виктория»: 08.00 – 00.00;
Развлекательный центр «Пушка»: 09.00 – 00.00;
Кинотеатр «Пушка»: 09.00 – 00.00;
Боулинг-центр: пн – чт: 12.00 – 00.00, пт: 12.00 – 02.00, сб: 11.00 – 02.00, вс: 11.00 – 00.00;
Игровой центр (автодром, лабиринт и др.): пн – пт: 12.00 – 22.00, сб, вс: 11.00 – 22.00;
Фитнес-клуб «Зебра»: круглосуточно.

Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
