Родители - в кино, дети - в игровую бесплатно! Предложение действует при покупке 2 взрослых билетов. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Скидка 10% группам от 15 человек; скидка 20% группам от 20 человек. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для льготных категорий граждан действуют специальные цены на билеты: в зал 2D билет стоит 120 рублей, в зал 3D билет стоит 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для детей до 6 лет в любой день недели на сеансы до 22:00 при сопровождении взрослых предоставляется скидка 50% на билет. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.