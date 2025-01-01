Меню
Специальное предложение для родителей

Родители - в кино, дети - в игровую бесплатно! Предложение действует при покупке 2 взрослых билетов. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Большим компаниям

Скидка 10% группам от 15 человек; скидка 20% группам от 20 человек. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Льготным категориям граждан

Для льготных категорий граждан действуют специальные цены на билеты: в зал 2D билет стоит 120 рублей, в зал 3D билет стоит 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям до 6 лет

Для детей до 6 лет в любой день недели на сеансы до 22:00 при сопровождении взрослых предоставляется скидка 50% на билет. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Плохие парни 2
Как приручить дракона
Лило и Стич
Пушистый форсаж: Гран-при
Одно целое
Укради мою мечту
На деревню дедушке
Мой папа - медведь
Материалистка
Фантастическая четверка: Первые шаги
Формула 1
Атель-матель
