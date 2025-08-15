Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Pushka в ТРЦ «Клён»
Расписание сеансов кинотеатра «Pushka в ТРЦ «Клён»»
Расписание сеансов кинотеатра «Pushka в ТРЦ «Клён»»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Фотографии
Скидки и акции
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
18:50
от 300 ₽
Бухта Бэррона
криминал, драма, триллер
2024, США
2D
14:10
от 550 ₽
20:25
от 590 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185
анимация
2025, Россия
2D
10:35
от 200 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
11:35
от 300 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
18:40
от 590 ₽
20:45
от 590 ₽
22:50
от 590 ₽
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
22:45
от 590 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:00
от 450 ₽
12:10
от 550 ₽
14:20
от 550 ₽
16:30
от 590 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
10:00
от 450 ₽
14:25
от 550 ₽
20:45
от 590 ₽
22:40
от 590 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
