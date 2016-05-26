Меню
Pushka в ТРЦ «Клён»

Pushka в ТРЦ «Клён»

Москва
Адрес
г. Москва, Староватутинский проезд, 14, ТРЦ «Клен», 4 этаж
Метро
Бабушкинская
Телефон

+7 (495) 134-45-05 / бронирование

+7(929) 907-13-32 / администратор кинотеатра

Билеты от 200 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Клен»
О кинотеатре

Кинотеатр «Pushka» в городе Москва расположен по адресу Староватутинский проезд, 14, в торгово-развлекательном центре «Клен».

Этот восьмизальный мультиплекс открылся на четвертом этаже торгового комплекса совсем недавно. В 10 минутах от него находится метро Бабушкинская. Один из пяти залов предназначен для демонстрации фильмов в 5D-формате. Каждый кинозал оборудован современной кинопроекционной и звуковой системой, позволяющей просматривать фильмы в цифровом формате.

В холле киноцентра расположены кассы для покупки билетов. Дождаться своего сеанса можно на мягких диванах. У каждого дивана стоит столик для закусок и напитков. Также в фойе находится кинобар.

Здесь все обустроено для комфортного отдыха зрителей: в зале установлены мягкие кресла с подставками для напитков и современные системы климат-контроля. Если гость проходит в кинозал по лестнице, на ней автоматически загораются лампочки.

Регулярно в кинотеатре устраиваются конкурсы и детские праздники. После просмотра кинофильма взрослые могут посетить бильярд, а дети - игровой комплекс.
 

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Wi-Fi
Есть сканнер билетов
Есть терминал распечатки билетов
4K
Парковка
Пандусы
6.8
24 голоса
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Pushka в ТРЦ «Клён»
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
18:50 от 300 ₽
Бухта Бэррона
Бухта Бэррона
Сегодня 2 сеанса
14:10 от 550 ₽ 20:25 от 590 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185
Сегодня 1 сеанс
10:35 от 200 ₽
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
Сегодня 1 сеанс
11:35 от 300 ₽
Отзывы о кинотеатре
Алёна Холодова 26 мая 2016, 22:52
Очень хороший кинотеатр, удобные кресла с откидывающейся спинкой, много залов, приятные скидки по студенческому)Со звуком и изображением тоже никаких
Met Albóndiga 31 октября 2023, 20:00
Я ОЧЕНЬ ВОЗМУЩЕННА!! УЖАСНЫЙ КИНОТЕАТР!!! Пришла с подругами в этот кинотеатр на фильм "Пила 10", нам с подругой по 17, одной 18. Фильм
Скидки в кинотеатре
Специальное предложение для родителей

Родители - в кино, дети - в игровую бесплатно! Предложение действует при покупке 2 взрослых билетов. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям Специальные предложения
Большим компаниям

Скидка 10% группам от 15 человек; скидка 20% группам от 20 человек. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Льготным категориям граждан

Для льготных категорий граждан действуют специальные цены на билеты: в зал 2D билет стоит 120 рублей, в зал 3D билет стоит 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Школьникам Пенсионерам Инвалидам
Фильмы в кинотеатре Pushka в ТРЦ «Клён»

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
18:50 от 300 ₽
Бухта Бэррона криминал, драма, триллер 2024, США
2D
14:10 от 550 ₽ 20:25 от 590 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185 анимация 2025, Россия
2D
10:35 от 200 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
