Кинотеатр «Pushka» в городе Москва расположен по адресу Староватутинский проезд, 14, в торгово-развлекательном центре «Клен».

Этот восьмизальный мультиплекс открылся на четвертом этаже торгового комплекса совсем недавно. В 10 минутах от него находится метро Бабушкинская. Один из пяти залов предназначен для демонстрации фильмов в 5D-формате. Каждый кинозал оборудован современной кинопроекционной и звуковой системой, позволяющей просматривать фильмы в цифровом формате.

В холле киноцентра расположены кассы для покупки билетов. Дождаться своего сеанса можно на мягких диванах. У каждого дивана стоит столик для закусок и напитков. Также в фойе находится кинобар.

Здесь все обустроено для комфортного отдыха зрителей: в зале установлены мягкие кресла с подставками для напитков и современные системы климат-контроля. Если гость проходит в кинозал по лестнице, на ней автоматически загораются лампочки.

Регулярно в кинотеатре устраиваются конкурсы и детские праздники. После просмотра кинофильма взрослые могут посетить бильярд, а дети - игровой комплекс.

