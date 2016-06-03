Меню
Отзывы о кинотеатре КАРО 4 Высота
Отзывы о кинотеатре КАРО 4 Высота
Написать отзыв
Ольга Баландина
3 июня 2016, 15:56
Оценка
Ужасней кинотеатра я в Москве еще не видела. В залах кондиционеры не включают, по этому стоит вонь затхлости, туалеты раздолбанные и половину кабинок не закрываются на щеколды так как там их просто нет. Но самое главное так это то что сиденья сломанные в залах для просмотра кинофильмов. Где это видано чтоб купив билет за 410 рублей тебе негде было сидеть?!!!
3 июня 2016, 15:56
0
1
Ответить
Шурик Подопригора
7 апреля 2018, 21:13
Оценка
Отличный кинотеатр всегда там фильмы смотрю. все залы с большим экраном всегда чисто кондиционеры работают
7 апреля 2018, 21:13
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
12 апреля 2018, 12:28
в ответ на сообщение
Ольга Баландина от 3 июня 2016, 15:56
Здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв. Мы передали информацию коллегам, надеемся, они уже успели разобраться в проблеме.
12 апреля 2018, 12:28
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
12 апреля 2018, 12:28
в ответ на сообщение
Шурик Подопригора от 7 апреля 2018, 21:13
Добрый день! Спасибо :)
12 апреля 2018, 12:28
1
0
Ответить
Анастасия Дмитриева
24 декабря 2018, 21:54
Оценка
Кинотеатр снесли
24 декабря 2018, 21:54
0
0
Ответить
malinina_19831983
8 февраля 2022, 12:49
Оценка
Отличный кинотеатр, кресло очень удобные, несколько залов.
8 февраля 2022, 12:49
1
0
Ответить
qwertygebuza
26 февраля 2022, 18:11
Оценка
Все понравилось. Кресла, звук, изображение. Ещё вернусь.
26 февраля 2022, 18:11
2
0
Ответить
moskva-2009
3 марта 2022, 20:03
Оценка
Шикарный кинотеатр. Спасибо. Теперь только к вам. В таком кинотеатре я впервые. Супер кресла.
3 марта 2022, 20:03
2
0
Ответить
Mayk Djsuysjsjs
4 июля 2022, 10:25
Оценка
Не пускают смотреть 18+ фильмы 13 летним детям
4 июля 2022, 10:25
0
0
Ответить
Оксана Султанова
30 ноября 2022, 09:01
Оценка
Отличный кинотеатр. Залы отличные, хорошо оборудованы. Посмотрела несколько фильмов. Очень довольна. Спасибо за доставленное удовольствие
30 ноября 2022, 09:01
2
0
Ответить
sergdoc2010
6 января 2023, 22:20
Оценка
Кресла супер! Зал шикарный. Только воздух плохо вентилируют.
6 января 2023, 22:20
0
0
Ответить
Юлия Геннадьевна
6 августа 2023, 01:32
Оценка
Ху@та, ху@вая , карабль призраков.
6 августа 2023, 01:32
0
0
Ответить
Юлия Геннадьевна
6 августа 2023, 01:34
Оценка
🙋
6 августа 2023, 01:34
0
0
Ответить
