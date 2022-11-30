Меню
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Адрес
Москва, Юных Ленинцев, 52, центр «Место встречи Высота»
Метро
Кузьминки
Телефон
+7 965 247 27 21
Билеты от 250 ₽
Сеть
КАРО
Бар
VIP
Диваны
7.5
658
голосов
В общем рейтинге
47
Билеты от 250 ₽
Расписание сеансов
в кинотеатре КАРО 4 Высота
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
20:15
от 650 ₽
Балерина
Сегодня 1 сеанс
17:15
от 350 ₽
Затерянное место
Сегодня 1 сеанс
22:35
от 650 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 1 сеанс
13:00
от 550 ₽
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 250 ₽
Завтра
от 250 ₽
17 августа
от 250 ₽
18 августа
от 250 ₽
19 августа
от 250 ₽
20 августа
от 250 ₽
25 августа
от 600 ₽
Отзывы о кинотеатре
Оксана Султанова
30 ноября 2022, 09:01
Отличный кинотеатр. Залы отличные, хорошо оборудованы. Посмотрела несколько фильмов. Очень довольна. Спасибо за доставленное удовольствие
moskva-2009
3 марта 2022, 20:03
Шикарный кинотеатр. Спасибо. Теперь только к вам. В таком кинотеатре я впервые. Супер кресла.
658
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильмы в кинотеатре КАРО 4 Высота
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
пн
25
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
вт
2
ср
3
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
20:15
от 650 ₽
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
17:15
от 350 ₽
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
2D
22:35
от 650 ₽
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
