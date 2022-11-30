Меню
КАРО 4 Высота

Москва
Адрес
Москва, Юных Ленинцев, 52, центр «Место встречи Высота»
Метро
Кузьминки
Телефон

+7 965 247 27 21

Билеты от 250 ₽
Сеть
КАРО
Бар
VIP
Диваны
7.5 Оцените
658 голосов
Билеты от 250 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре КАРО 4 Высота
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
20:15 от 650 ₽ ...
Балерина
Балерина
Сегодня 1 сеанс
17:15 от 350 ₽ ...
Затерянное место
Затерянное место
Сегодня 1 сеанс
22:35 от 650 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 1 сеанс
13:00 от 550 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Оксана Султанова 30 ноября 2022, 09:01
Отличный кинотеатр. Залы отличные, хорошо оборудованы. Посмотрела несколько фильмов. Очень довольна. Спасибо за доставленное удовольствие
moskva-2009 3 марта 2022, 20:03
Шикарный кинотеатр. Спасибо. Теперь только к вам. В таком кинотеатре я впервые. Супер кресла.
658 голосов
Фильмы в кинотеатре КАРО 4 Высота

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
20:15 от 650 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
17:15 от 350 ₽
Затерянное место ужасы, триллер 2024, США
2D
22:35 от 650 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
