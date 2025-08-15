Меню
Расписание сеансов кинотеатра «КАРО 4 Высота»

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
20:15 от 650 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
17:15 от 350 ₽
Затерянное место ужасы, триллер 2024, США
2D
22:35 от 650 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
13:00 от 550 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185 анимация 2025, Россия
2D
10:30 от 250 ₽
Материалистка мелодрама 2025, США
2D
21:55 от 650 ₽
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
10:50 от 550 ₽ 14:00 от 550 ₽ 17:00 от 650 ₽
На деревню дедушке комедия, семейный 2025, Россия
2D
11:50 от 550 ₽ 15:45 от 550 ₽
Не одна дома 2 семейный, комедия 2025, Россия
2D
11:00 от 550 ₽ 15:00 от 550 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
14:40 от 550 ₽ 18:40 от 650 ₽ 22:20 от 650 ₽
Пила Х криминал, драма, ужасы 2023, США
2D
19:50 от 650 ₽
Плагиатор драма, мелодрама, фантастика 2025, Россия
2D
19:10 от 650 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:10 от 550 ₽ 13:15 от 550 ₽ 16:15 от 550 ₽
Терминатор 2: Судный день боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
2D
21:05 от 650 ₽
Укради мою мечту комедия 2025, Россия
2D
12:30 от 550 ₽ 18:00 от 650 ₽
