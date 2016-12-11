Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Синема Парк Филион
Отзывы о кинотеатре Синема Парк Филион
Отзывы о кинотеатре Синема Парк Филион
Ирина Юрикова
11 декабря 2016, 16:20
хамское отношение к пенсионерам и инвалидом не в одном из ваших расписаний нет информаций о скидках и телефон без обратной связи(автоответчик) верните старое расписание где было все доступно и понятно.Может при отсутствии информации вы экономите на скидках?Хотела завтра пойти в кино не не знаю на какой сеанс пойти ,я пенсионер очень грустно.
11 декабря 2016, 16:20
0
0
Ответить
pavlov.pab
21 августа 2018, 22:37
Оценка
Кинотеатр не плохой. Фильм Селдермен муть мутная! Не тратьте деньги!!!!
21 августа 2018, 22:37
0
1
Ответить
Руслана Сама
24 декабря 2022, 22:15
Оценка
🇷🇺❤️🙏🏻
24 декабря 2022, 22:15
0
0
Ответить
brenteve
12 апреля 2023, 07:29
Оценка
Хороший кинотеатр. Разочаровался, когда узнал что к/т не обнуляет парковку за время сеанса. Эта практика имеется в других к/т, поэтому сюда, к сожалению, больше не поедем. Процветания к/т. Спасибо.
12 апреля 2023, 07:29
0
0
Ответить
