ТРЦ «Филион» – современный торгово-развлекательный центр, расположенный в центре Москвы рядом с транспортными магистралями ТТК и Кутузовским проспектом, недалеко двумя от станций метро «Фили», «Багратионовская» и станцией пригородных поездов Белорусского направления «Фили».



На территории торгово-развлекательного центра «Золотой Вавилон» находится огромное количество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (befree, oodji, Adidas, Nike, Puma, Reserved, Mohito, Stradivarius, Calzedonia, Tezenis, Intimissimi, INCANTO, Women' Secret, Zara, Colin's, Оаsis, Jack Wolfskin, House, Mohito, Sinsay, Levi's, Charuel, Baon, Camaieu, «ТВОЕ», Cropp, O'Stin, Defile, Etam, Ivagio, Еcco, Salamander, «Сити обувь», Respect, Kapricci, «Эконика», «ЦентрОбувь» и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), салоны сотовой связи («Связной», «МТС», «Мегафон» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», Yves Roсher, Lush, L'Occitane и др.), ювелирные салоны и магазины часов (Sunlight, «Магия золота», Pandora , «Яшма Золото» и др.), аптека, салон оптики, салон красоты, студия маникюра, студия дизайна бровей, детская парикмахерская, центр фотоуслуг, химчистка, дом быта, туристические агентства, платёжные терминалы, отделение «Почта России», ателье, дом быта, банки («Юнистрим», «Ситибанк» и др.) и многое другое.



Кроме того, в ТРЦ «Филион» функционируют супермаркеты бытовой техники и электроники (Media Markt и др.), продуктовый гипермаркет «Ашан», гипермаркет товаров для дома OBI, многозальный кинотеатр «Синема Парк», фитнес-центр сети Alex Fitness, картинг-центр Sky Karting, тир «Тирекс», детский развлекательный центр Happylon (игровая площадка, ясли, детский ресторан и др.), гипермаркет товаров для творчества и украшения дома IDEA, супермаркет одежды Familia и супермаркет детских товаров «Детский мир».



Также в торгово-развлекательном центре для гостей функционирует большая зона фудкорта, где каждый посетитель сможет выбрать кафе или ресторан быстрого питания по своему вкусу («Крошка-Картошка», KFC, Mcdonalds, «Теремок», Pizza Hut, Burger King, Tasty Thai, «Ели хинкали», «Латинский квартал», кафе и рестораны «Шоколадница», MAKI MAKI, Quattro, Camini, Play cafe, «Разная кухня», Arena Play и др.).



Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Филион» работает бесплатный круглосуточный автомобильный паркинг на 1500 машиномест (первые 2 часа бесплатно; далее - 100 руб./час) и автомойка.



Адрес:

г. Москва, Багратионовский пр., д. 5



Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Филион» можно следующим образом:



1. Пешком от станций метро «Фили» (500 метров по Багратионовскому проезду)



2. Пешком от станций метро «Багратионовская» (700 метров по улице Барклая и Багратионовскому проезду)



3. От станции метро «Багратионовская» до остановки «Багратионовский проезд, д. 5»

на автобусе № 869

4. От станции метро «Парк Победы» до остановки «Багратионовский проезд, д. 5»

на автобусе № 116



Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Филион»: 10.00 – 22.00;

Гипермаркет «Ашан»: 08.00 – 23.00;

Гипермаркет OBI: 08.00 – 00.00;

Кинотеатр «Синема Парк»: 10.00 – 00.00;

Фитнес-центр Alex Fitness: пн – пт: 06.30 – 00.00, сб, вс: 08.30 – 22.00;

Картинг Sky Karting: пн – пт: 14.00 – 00.00, сб, вс: 12.00 – 00.00;

Детский развлекательный центр Happylon (игровая площадка, ясли, детский ресторан и др.): пн – чт: 11.00 – 22.00, пт: 11.00 – 23.00, сб: 10.00 – 23.00, вс: 10.00 – 22.00;

Ресторан «Разная кухня»: 12.00 – 23.00;

Ресторан Arena Play: 12.00 – 00.00.