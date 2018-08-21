Меню
Синема Парк Филион

Москва
Адрес
г. Москва, Багратионовский проезд, 5, ТРЦ «Филион», 4 этаж
Метро
Фили Багратионовская
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Билеты от 310 ₽
Сеть
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТРЦ «Филион»
О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Парк Филион» открылся в 2009 году на четвертом этаже торгового центра «Филион» возле станции метро Багратионовская. Здесь показывают фильмы в 2D и 3D форматах, что стало возможным благодаря современной кинотехнике.

В этом кинотеатре гостей встречают 10 кинозалов, вмещающих более 1500 человек. Хочется отметить, что в залах есть места для людей с ограниченными возможностями.

Для кинолюбителей, предпочитающих особый комфорт, предусмотрено два VIP-зала, на территории которых работает отдельный бар, и заказать напитки и закуски можно с помощью услуг официанта.

В кинотеатре «Синема Парк Филион» оборудован зал, в котором демонстрируются фильмы по самой прогрессивной кинотехнологии 4DX, благодаря которой зритель как бы погружается в происходящие на экране события. Стилистика интерьера кинотеатра разработана известным итальянским дизайнером Саурой Серменги. В фойе открыт кино-бар с отличным ассортиментом попкорна, сладостей, прохладительных напитков.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
VIP
Парковка
7.8 Оцените
590 голосов
Билеты от 310 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Парк Филион
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 2 сеанса
11:55 от 310 ₽ 16:05 от 370 ₽ ...
Балерина
Балерина
Сегодня 2 сеанса
18:40 от 370 ₽ 23:45 от 370 ₽ ...
Бухта Бэррона
Бухта Бэррона
Сегодня 1 сеанс
23:25 от 370 ₽ ...
Джульетта и Ромео
Джульетта и Ромео
Сегодня 1 сеанс
00:00 от 370 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
pavlov.pab 21 августа 2018, 22:37
Кинотеатр не плохой. Фильм Селдермен муть мутная! Не тратьте деньги!!!!
Ирина Юрикова 11 декабря 2016, 16:20
хамское отношение к пенсионерам и инвалидом не в одном из ваших расписаний нет информаций о скидках и телефон без обратной связи(автоответчик)… Читать дальше…
590 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильмы в кинотеатре Синема Парк Филион

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
11:55 от 310 ₽ 16:05 от 370 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
18:40 от 370 ₽ 23:45 от 370 ₽
Бухта Бэррона криминал, драма, триллер 2024, США
2D
23:25 от 370 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
