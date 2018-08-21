Кинотеатр «Синема Парк Филион» открылся в 2009 году на четвертом этаже торгового центра «Филион» возле станции метро Багратионовская. Здесь показывают фильмы в 2D и 3D форматах, что стало возможным благодаря современной кинотехнике.

В этом кинотеатре гостей встречают 10 кинозалов, вмещающих более 1500 человек. Хочется отметить, что в залах есть места для людей с ограниченными возможностями.

Для кинолюбителей, предпочитающих особый комфорт, предусмотрено два VIP-зала, на территории которых работает отдельный бар, и заказать напитки и закуски можно с помощью услуг официанта.

В кинотеатре «Синема Парк Филион» оборудован зал, в котором демонстрируются фильмы по самой прогрессивной кинотехнологии 4DX, благодаря которой зритель как бы погружается в происходящие на экране события. Стилистика интерьера кинотеатра разработана известным итальянским дизайнером Саурой Серменги. В фойе открыт кино-бар с отличным ассортиментом попкорна, сладостей, прохладительных напитков.