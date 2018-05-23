Меню
Светлана Радыгина
23 мая 2018, 23:36
Оценка
Очень нравится кинотеатр. Удобные кресла. Хороший звук. Цена на билеты одна из лучших. Есть дисконтная карта. Билеты можно покупать в приложениях. И на входе только считать код. Есть подземная парковка. Очень часто выбираем именно этот кинотеатр.
23 мая 2018, 23:36
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
28 мая 2018, 11:05
в ответ на сообщение
Светлана Радыгина от 23 мая 2018, 23:36
Здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв.
28 мая 2018, 11:05
0
0
Ответить
User
21 января 2022, 15:00
Оценка
Можно посмотрет на англиский язик?
21 января 2022, 15:00
0
0
Ответить
jab.hutt
1 июля 2023, 15:29
Оценка
За дешевые билеты
1 июля 2023, 15:29
0
0
Ответить
