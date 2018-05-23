Кинотеатр «Формула Кино Чертаново» расположен на 4 этаже ТРЦ «Авентура». Здесь можно совместить приятный отдых с шопингом. Ближайшая станция метро — Чертановская.

Это современный семизальный мультиплекс с общей вместительностью 970 мест. В каждом зале установлена современная акустическая система и кинопроекторы Kinoton FP 20A, что позволяет в полной мере насладиться происходящими на экране событиями. Используются технологии Dolby 3D. Кинозалы оснащены мягкими креслами с подставками для напитков. Для тех, кто постоянно пользуется интернетом, есть бесплатный Wi-Fi.

В фойе кинотеатра «Формула Кино Чертаново» в Москве находится кино-бар, где продают попкорн и различные напитки, и уютное кафе, где можно провести свободное время после окончания сеанса.

