Киноафиша Москвы Кинотеатры Формула Кино Чертаново

Формула Кино Чертаново

Москва
Адрес
г. Москва, мкрн Северное Чертаново, 1а, стр. 2, ТРЦ «Авентура»
Метро
Чертановская
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Сеть
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТРЦ «Авентура»
О кинотеатре

Кинотеатр «Формула Кино Чертаново» расположен на 4 этаже ТРЦ «Авентура». Здесь можно совместить приятный отдых с шопингом. Ближайшая станция метро — Чертановская.

Это современный семизальный  мультиплекс с общей вместительностью 970 мест. В каждом зале установлена современная акустическая система и кинопроекторы Kinoton FP 20A, что позволяет в полной мере насладиться происходящими на экране событиями. Используются технологии Dolby 3D. Кинозалы оснащены мягкими креслами с подставками для напитков. Для тех, кто постоянно пользуется интернетом, есть бесплатный Wi-Fi.

В фойе кинотеатра «Формула Кино Чертаново» в Москве находится кино-бар, где продают попкорн и различные напитки, и уютное кафе, где можно провести свободное время после окончания сеанса.
 

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
Парковка
Отзывы о кинотеатре
Светлана Радыгина 23 мая 2018, 23:36
Очень нравится кинотеатр. Удобные кресла. Хороший звук. Цена на билеты одна из лучших. Есть дисконтная карта. Билеты можно покупать в приложениях. И… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 28 мая 2018, 11:05
Здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв.
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
