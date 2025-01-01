Меню
Формула Кино Чертаново ТРЦ «Авентура»

ТРЦ «Авентура»

ТРЦ «Авентура»
Адрес
​​​​​​​г. Москва, мкрн. Северное Чертаново, д. 1А
Метро
Чертановская
Показать на карте

ТРЦ «Авентура» – многофункциональный торгово-развлекательный центр Москвы площадью более 35 тысяч квадратных метров, включающий в себя множество магазинов, детские развлекательные площадки и мультиплекс. ТРЦ «Авентура» расположен в районе Северное Чертаново в непосредственной близости от станции метро «Чертановская» и стадиона «Чертаново».

На территории торгового центра «Авентура» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Gloria Jeans, Reserved, Cropp Town, Incity, Befree, Love Republic, Centro, «Сити Обувь» и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Nike, Adidas и др.), магазины товаров для дома («Терволина» и др.), магазин подарков и аксессуаров «Красный куб», популярные магазины детских товаров («Правильные Игрушки» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», и др.), ювелирные салоны (Pandora и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк» и др.), зоомагазин, аптека, химчистка Camaly, студия ногтевого дизайна NailLand, барбер-шоп Brodobrey, салон красоты «Лилу Organic», броу-бар «Филин» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Авентура» функционируют современный многозальный кинотеатр «Формула Кино», продовольственный супермаркет «Перекресток», мебельные магазины, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркет спортивных товаров, школа английского Lux English, школа ментальной арифметики, школа детских бальных танцев Lil Ballerine, Танцы Der Вальс, Лазерные бои CosmoZar, спортивный горнолыжный клуб Alpika sky и детская развлекательная площадка «Муравейник».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов («Теремок», «Крошка-картошка», Бургер-ресторан Quick, Country Chicken, «Таку суши», ресторан «The Дом» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Авентура» есть автомобильная парковка на 700 машиномест.

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Авентура» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Чертановская» (500 метров)

2. На любом общественном транспорте, идущем по Чертановской улице до остановки «Центр творчества»

  • на автобусах № 189, 222, 28, 3Н, 555, 977
  • на маршрутных такси № 1141
  • на трамваях № 1, 16, 3

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Авентура»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Перекресток»: 08.00 – 22.00;
Кинотеатр «Формула Кино»: 10.00 – 03.00;
Детский развлекательный центр «Муравейник»: 10.00 – 22.00;
Ресторан «The Дом»: пн – чт, вс: 12.00 – 22.00, пт, сб: 12.00 – 03.00.

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
