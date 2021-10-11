Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры КИНО ОККО Афимолл Сити Отзывы о кинотеатре КИНО ОККО Афимолл Сити

Отзывы о кинотеатре КИНО ОККО Афимолл Сити

Отзывы о кинотеатре КИНО ОККО Афимолл Сити Вся информация о кинотеатре
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Владимир Тарасов 11 октября 2021, 13:38
Оценка
Кинотеатр имеет приятный вид, но качество экранов и звука, если мы не говорим об IMAX, оставляет желать, говоря прямо, лучшего. Был в зале 3 «Сидней» — на экране земтрая рябь, в движении изображение прям плывёт. Просмотр динамических картин превращается в пытку для глаз.
11 октября 2021, 13:38 Ответить
Владимир Тарасов 11 октября 2021, 13:53
Оценка
Кинотеатр имеет приятный вид, но качество изображения и звука, если мы не говорим об IMAX, — что является главным достоинством данного места — оставляет желать лучшего. Был в зале 3 «Сидней» — на экране заметная рябь, в движении картинка заметно плывёт. Просмотр динамических сцен, лент превращается в пытку для глаз.
11 октября 2021, 13:53 Ответить
vipyu54 23 октября 2022, 02:35
Оценка
привет
23 октября 2022, 02:35 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Параглаз 3 комментария
Космик Щелковский 1 комментарий
Киномакс Солярис 8 комментариев
Дом кино 1 комментарий
Mori Cinema Кунцево 8 комментариев
Алмаз Синема Алтуфьевский 8 комментариев
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше