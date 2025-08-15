Меню
Расписание сеансов кинотеатра «КИНО ОККО Афимолл Сити»

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
14:50 от 600 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
11:05 от 500 ₽ 13:40 от 600 ₽ 14:55 от 1100 ₽ 16:15 от 650 ₽ 17:35 от 1300 ₽ 18:55 от 650 ₽ 20:15 от 1300 ₽ 21:35 от 650 ₽ 00:15 от 650 ₽
Бухта Бэррона криминал, драма, триллер 2024, США
2D
22:05 от 650 ₽
Верни её из мертвых ужасы 2025, Австралия / США
2D
11:30 от 500 ₽ 13:45 от 600 ₽ 16:00 от 650 ₽ 18:15 от 650 ₽ 20:30 от 650 ₽ 22:45 от 650 ₽
Гадкая сестра комедия, драма, ужасы 2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
2D
12:45 от 600 ₽ 16:10 от 650 ₽ 19:45 от 650 ₽ 21:25 от 650 ₽ 23:45 от 650 ₽
Джульетта и Ромео мюзикл, мелодрама 2025, Италия / США
2D
12:20 от 1100 ₽
Жизнь Чака драма, фэнтези, фантастика 2024, США
2D
12:55 от 600 ₽ 13:50 от 600 ₽ 15:20 от 600 ₽ 17:45 от 650 ₽ 20:10 от 650 ₽ 22:35 от 650 ₽
Заклятье. Кровь экзорциста ужасы 2025, Великобритания
2D
23:00 от 650 ₽
Затерянное место ужасы, триллер 2024, США
2D
11:35 от 450 ₽
Летние войны фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме 2009, Япония
2D
15:05 от 600 ₽
Материалистка мелодрама 2025, США
2D
11:50 от 2100 ₽ 13:05 от 700 ₽ 14:20 от 2100 ₽ 15:35 от 700 ₽ 16:50 от 2400 ₽ 18:05 от 750 ₽ 19:20 от 2400 ₽ 20:35 от 750 ₽ 21:50 от 2400 ₽ 00:20 от 2400 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
11:45 от 600 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:15 от 750 ₽ 18:30 от 750 ₽ 19:40 от 750 ₽ 20:45 от 750 ₽ 22:55 от 1400 ₽
Пила Х криминал, драма, ужасы 2023, США
2D
00:30 от 650 ₽
Принцесса Мононоке аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
2D
17:00 от 650 ₽
Пункт назначения: Высотка 613 ужасы 2024, Тайвань
2D
23:05 от 650 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
12:40 от 700 ₽
Терминатор 2: Судный день боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
2D
18:35 от 650 ₽
Укради мою мечту комедия 2025, Россия
2D
11:00 от 500 ₽ 17:30 от 650 ₽
Улыбка. Новый кошмар ужасы 2024, Канада / США
2D
21:55 от 650 ₽ 23:50 от 650 ₽
