Киноафиша Москвы Кинотеатры КИНО ОККО Афимолл Сити

КИНО ОККО Афимолл Сити

Москва
Адрес
г. Москва, Пресненская наб., 2, ТРЦ «АфиМолл Сити», 5 этаж
Метро
Деловой центр Международная Выставочная Кутузовская
Сеть
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТРЦ «АфиМолл Сити»
О кинотеатре

Кинотеатр «КИНО ОККО Афимолл Сити» находится на пятом этаже ТРЦ «АфиМолл Сити». 

Это современный мультиплекс, в котором работает 10 кинозалов общей вместимостью 1870 зрителей. Фильмы здесь демонстрируются в 2D, 3D и IMAX форматах. Каждую неделю в кинотеатре показывают премьеры фильмов, проводят различные мероприятия, на которых можно встретить звезд с мировым именем, телеведущих, певцов и актеров. В зале формата IMAX установлена новейшая звуковая система DolbyAtmos. на территории фойе открыто кафе IMAX sapphire. Киносеансы можно просмотреть на оригинальном языке с русскими субтитрами.

Кинотеатр «КИНО ОККО Афимолл Сити» в Москве — это одна из самых посещаемых киноплощадок столицы. Здесь предусмотрено все, чтобы зрителям было комфортно. Каждый зал оснащен системой кондиционирования и эргономичными мягкими креслами.
Купить разнообразные напитки и попкорн можно в кинобаре, который расположился в фойе.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
IMAX
VIP
Пандусы
96 голосов
Расписание сеансов в кинотеатре КИНО ОККО Афимолл Сити
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
14:50 от 600 ₽ ...
Балерина
Балерина
Сегодня 6 сеансов
11:05 от 500 ₽ 13:40 от 600 ₽ 14:55 от 1100 ₽ 16:15 от 650 ₽ ...
Бухта Бэррона
Бухта Бэррона
Сегодня 1 сеанс
22:05 от 650 ₽ ...
Верни её из мертвых
Верни её из мертвых
Сегодня 6 сеансов
11:30 от 500 ₽ 13:45 от 600 ₽ 16:00 от 650 ₽ 18:15 от 650 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
vipyu54 23 октября 2022, 02:35
привет
Владимир Тарасов 11 октября 2021, 13:53
Кинотеатр имеет приятный вид, но качество изображения и звука, если мы не говорим об IMAX, — что является главным достоинством данного места —… Читать дальше…
96 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильмы в кинотеатре КИНО ОККО Афимолл Сити

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20 чт 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27 чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3 чт 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
14:50 от 600 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
11:05 от 500 ₽ 13:40 от 600 ₽ 14:55 от 1100 ₽ 16:15 от 650 ₽ 17:35 от 1300 ₽ 18:55 от 650 ₽ 20:15 от 1300 ₽ 21:35 от 650 ₽ 00:15 от 650 ₽
Бухта Бэррона криминал, драма, триллер 2024, США
2D
22:05 от 650 ₽
