Кинотеатр «КИНО ОККО Афимолл Сити» находится на пятом этаже ТРЦ «АфиМолл Сити».

Это современный мультиплекс, в котором работает 10 кинозалов общей вместимостью 1870 зрителей. Фильмы здесь демонстрируются в 2D, 3D и IMAX форматах. Каждую неделю в кинотеатре показывают премьеры фильмов, проводят различные мероприятия, на которых можно встретить звезд с мировым именем, телеведущих, певцов и актеров. В зале формата IMAX установлена новейшая звуковая система DolbyAtmos. на территории фойе открыто кафе IMAX sapphire. Киносеансы можно просмотреть на оригинальном языке с русскими субтитрами.

Кинотеатр «КИНО ОККО Афимолл Сити» в Москве — это одна из самых посещаемых киноплощадок столицы. Здесь предусмотрено все, чтобы зрителям было комфортно. Каждый зал оснащен системой кондиционирования и эргономичными мягкими креслами.

Купить разнообразные напитки и попкорн можно в кинобаре, который расположился в фойе.