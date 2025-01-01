ТРЦ «АфиМолл Сити» – новый крупнейший торгово-развлекательный центр, расположенный в ММДЦ «Москва-Сити» на пересечении Третьего транспортного кольца и Краснопресненской набережной, в непосредственной близости от основных транспортных узлов столицы - Кутузовского проспекта, Нового Арбата и Садового Кольца. ТРЦ «АфиМолл Сити» находится в пешей доступности от станций метро «Деловой центр», «Выставочная» и «Международная».



На территории торгово-развлекательного центра «АфиМолл Сити» можно найти множество различных бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Gap, Marks&Spencer, Next, Zara, «Снежная Королева», H&M, American Eagle, Chester, Mango, Fuego Woman, Douglas, lady & gentleman CITY, Gloria Jeans, Tervolina, Incity, Stradivarius, Oysho, «Эстель Адони», Vassa & Co, Mothercare, универмаг «ХЦ», Tezenis, Tatuum, Pull and Bear, Braccialini, River Island, Justicem Gudiali, Camelot, Accessorize, Henderson, Bershka, Calzedonia, BGN, Adidas, Reserved, Intimissimi, Mascotte, ZARINA и др.), фирменные магазины техники (Samsung, re:Store, Redmond и др.), магазины парфюмерии и косметики (L'Occitane, The body shop, «Л'Этуаль», Yves Rocher и др.), ювелирные салоны и магазины часов (Swatch, «Московский Ювелирный Завод», Pandora и др.), а также аптека, салон цветов, зоомагазин, батутная арена, контактный зоопарк, салон красоты, студия дизайна бровей, маникюрный салон, химчистка, мастерская-ателье, парикмахерская, дом быта, МФЦ «Мои документы», салоны сотовой связи («Связной», «МТС», «Мегафон» и др.), банки и банкоматы («Сбербанк», «Торговый городской банк» и др.).



Кроме того, в ТРЦ «АфиМолл Сити» функционируют многозальный флагманский кинотеатр сети «Формула Кино» с IMAX, крытый ледовый каток, развлекательный парк для детей и взрослых «Космик» (боулинг, бильярд, лазертаг, квесты и др.), продуктовый супермаркет «Зеленый Перекресток», супермаркет детских товаров Smyk, гипермаркет бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и фитнес-клуб «5 элемент».

Также в торгово-развлекательном центре расположены большой «Ресторанный дворик», где каждый посетитель сможет найти ресторан быстрого питания или кафе по своему вкусу («Макдональдс», «Крошка-Картошка», «Теремок», KFC, Burger King, кафе и рестораны «Шоколадница», Viet Café, Beluce, «Мясо и рыба», паб Croydon и др.) и караоке-клуб Mad Men.



Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «АфиМолл Сити» есть круглосуточный 3-х уровневый подземный автомобильный паркинг на 2700 машиномест (первые 15 минут – бесплатно), а также круглосуточные автомойка и шиномонтаж.



Адрес:

г. Москва, Пресненская наб., д. 2



Как добраться?

Добраться до ТРЦ «АфиМолл Сити» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Деловой центр» (станция находится внутри торгового центра)

2. Пешком от станции метро «Выставочная» (станция находится внутри торгового центра)

3. Пешком от станции метро «Международная» (250 метров)

4. На любом общественном транспорте, идущем до остановок «ст. м. Деловой центр», «ст. м. Выставочная» или «ст. м. Междуародная»



Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «АфиМолл Сити»: пн – чт, вс: 10.00 – 22.00, пт, сб.: 10.00 – 23.00;

Супермаркет «Зеленый Перекресток»: 08.00 – 23.00;

Кинотеатр «Формула Кино»: 10.00 – 03.00;

Фитнес-клуб «5 элемент»: 07.00 – 00.00;

Парк развлечений «Космик» (боулинг, бильярд, лазертаг, квесты и др.): пн – пт: 12.00 – 05.00, сб, вс.: 11.00 – 05.00;

Караоке-клуб Mad Men: пн – ср, вс: 10.00 – 0.00, чт – сб: 10.00 – 04.00;

Ресторан «Мясо и рыба»: 10.00 – 00.00;

Паб Croydon: 10.00 – 00.00.