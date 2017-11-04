Меню
Евгений Самойлов 4 ноября 2017, 11:47
Оценка
сегодня 4 ноября в час кино Свиблово, пришёл на фильм Скайлайн 2 с ребёнком (10) лет, почему то ограничение по возрасту стоит 18+,хотя я читал что ограничение R- т.е. ребёнок до 17 лет с сопровождением взрослого. и тут же кино Салют -7 , ограничение 12+, какого извините за выражения художника не продали билеты. что теперь смотреть ?
4 ноября 2017, 11:47 Ответить
Киноафиша.инфо 7 ноября 2017, 12:05
в ответ на сообщение Евгений Самойлов от 4 ноября 2017, 11:47
Здравствуйте!
Многие кинотеатры относятся к прокатному рейтингу очень серьезно.
На нашем сайте также написано, что возрастное ограничение 18+
http://joxi.ru/L21lpLaU6jRR4m
А это значит, что на сеанс пропускают только зрителей старше 18 лет, увы.
7 ноября 2017, 12:05 Ответить
smisl63 18 ноября 2018, 21:01
Оценка
.

Здравствуйте !

Кинотеатр "Час кино" (Свиблово) - хороший кинотеатр, пишу это как синефил, много и часто смотрящий кино в различных кинотеатрах (несколько раз в неделю).

Главный недостаток кинотеатра "Час кино" (Свиблово) - полная нелояльность к людям с инвалидностью: льготы на билет здесь предоставляются инвалидам только высшей, первой группы.

Во всех остальных известных мне кинотеатрах и киносетях Москвы ситуация со льготами для инвалидов несоизмеримо лучше, чем у кинотеатра "Час кино" (Свиблово).

Другими словами, на мой взгляд, кинотеатр "Час кино" (Свиблово) - САМЫЙ нелояльный к инвалидам кинотеатр Москвы !

.
18 ноября 2018, 21:01 Ответить
koruell_eg 20 июня 2023, 16:33
Оценка
Невозможно увидеть цену на билеты и наличие мест,по телефону отвечает только бот и рассказывает про часы и перерывы работы кинотеатра,на оператора не переводит
20 июня 2023, 16:33 Ответить
